PSG vs. Liverpool: hora y canal de TV para ver los cuartos de final de Champions League

Cuando PSG y Liverpool se enfrentaron por última vez en la Liga de Campeones hace un año, entonces en octavos, el conjunto de Anfield marchaba rumbo al título de la Premier League y fue descrito como “un equipo casi perfecto” por el técnico del club francés, Luis Enrique.

Un año después, el PSG es ahora el claro favorito para pasar a semifinales, con el partido de ida en París este miércoles, el mismo orden que hace un año, cuando los galos lograron el pase en los penales en Anfield tras una eliminatoria extraordinaria.

Liverpool, con Arne Slot al mando, enfrenta nuevamente al PSG. Foto: Getty Images

Ese triunfo fue un punto de inflexión para el PSG, que acabaría levantando por primera vez la Champions.

En esta ocasión, los papeles se han invertido y toda la presión es para el Liverpool, que está firmando una temporada decepcionante.

Mientras los franceses parecen bien encaminados a repetir título de la Ligue 1, los Reds ni siquiera tienen garantizada la plaza para la próxima Champions: 5º con 49 puntos, a 21 del líder Arsenal.

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El Liverpool, además, viene de encajar el sábado un duro 4-0 en los cuartos de final de la FA Cup frente al Manchester City que debilita un poco más a su técnico Arne Slot.

Racha negativa de los reds

Esa derrota llevó al técnico neerlandés a decir que a su equipo le falta espíritu de lucha, mientras que el capitán Virgil van Dijk sugirió que se habían rendido y admitió que sería “muy difícil” rehacerse para enfrentarse al PSG.

Liverpool solo ha ganado dos de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, suma 15 derrotas en esta campaña y la clasificación para la próxima Champions debe ser el principal objetivo en lo que esta de curso.

Liverpool no termina por convencer en los últimos partidos de Premier y Champions League. Foto: Anadolu via Getty Images

El PSG también ha vivido una temporada complicada, pero en su caso debido a las lesiones y ahora parece llegar en plenitud al tramo decisivo de la temporada.

La victoria por 3-1 sobre el Toulouse el pasado viernes, con un magnífico gol del vigente Balón de Oro Ousmane Dembélé, ha permitido al equipo de Luis Enrique ampliar su ventaja sobre el Lens a cuatro puntos, con un partido menos.

Pero para el PSG la Liga de Campeones sigue siendo el gran objetivo de cada temporada. La Ligue 1 incluso ha aplazado el partido decisivo contra el Lens previsto para el próximo fin de semana para que los franceses puedan prepara el duelo de vuelta en Anfield.

Ousmane Dembélé, la gran figura de PSG en busca del bicampeonato en Champions League. Foto: AP

Tras los problemas físicos que sufrió en la primera parte de la temporada, Dembélé está en plena forma, aunque fue otra de las estrellas del PSG, Khvicha Kvaratskhelia el que destacó en la ronda anterior frente al Chelsea (global de 8-2).

Será la 12ª ocasión que el PSG se enfrente a un equipo de la Premier League desde enero de 2025, con solo tres derrotas.

Ekitike retorna a París

La clave de la eliminatoria podría ser un viejo conocido del PSG, el delantero Hugo Ekitike, máximo goleador del Liverpool en su primera temporada en Anfield, con 17 tantos.

Ekitike, de 23 años, fichó por el PSG procedente del Reims en 2022, pero solo marcó cuatro goles en 18 meses antes de marcharse al Eintracht Fráncfort, cansado de estar a la sombra de Mbappé, Messi y Neymar.

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Ahora regresa a su país como candidato a 9 titular con los Bleus en el Mundial. “Hugo es un gran jugador. Está en un momento de forma espectacular, así que solo esperamos que no lo esté contra nosotros”, deseó Dembélé, su compañero en la selección francesa.

Hora y canal para ver en vivo

Ida de los cuartos de final

8 de abril

Hora: 2:00 p.m.

Canal: ESPN / Star+

Parque de los Príncipes

*Con información de AFP.