Manchester City liquida al Liverpool con goleada en FA Cup: Arne Slot, en la mira

Manchester City goleó 4-0 al Liverpool para avanzar a semifinales de la FA Cup, este sábado en su estadio gracias a un triplete de Erling Haaland.

Los reds sufren una contundente derrota cuatro días antes de viajar a Francia para enfrentarse al París Saint-Germain en la ida de cuartos de la Liga de Campeones. Arne Slot queda en la mira.

Un imparable Haaland (39′, 45+3′ y 57′) y Antoine Semenyo (50′) martirizaron a la defensa liderada por el capitán del Liverpool Virgil van Dijk.

La debacle de los reds la completó Mohamed Salah, desaparecido en ataque y que falló un penal cuando su equipo ya perdía por 4-0.

Liverpool, mejor plantado en el inicio del partido, mostró primero una buena compenetración técnica en ataque y una presión alta que desestabilizó al City.

Pero el equipo local fue imponiéndose poco a poco y aprovechó cada error de los defensas, especialmente los de Van Dijk.

Una falta del neerlandés sobre Nico O’Reilly permitió a Haaland abrir el marcador de penal.

Haaland anotando para Manchester City ante Liverpool por FA Cup. Foto: PA Images via Getty Images

Ya en la segunda parte, el central vio cómo Semenyo se le escapaba por la espalda tras un gran pase de Rayan Cherki en el 3-0 y su marcaje fue deficiente en el último gol de Haaland.

Salah, en su última aparición con los Reds en el Etihad Stadium, desperdició dos balones de gol: cuando Abdukodir Khusanov lo alcanzó in extremis (15′) y en el penal detenido por James Trafford (64′).

Mohamed Salah hará lo mismo que Luis Díaz en Liverpool: la decisión no tiene reversa

Algunos aficionados del Liverpool abandonaron el estadio antes del final, mientras que la afición local les dedicaba cánticos burlones.

Así quedó la tribuna de los hinchas del Liverpool en el Etihad. ¡Los Reds caen 4-0 ante el City!



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La visita al PSG el miércoles cobra una importancia aún mayor para el técnico del Liverpool, Arne Slot, y su equipo, quinto en la Premier League y en la pelea por disputar la próxima Liga de Campeones.

Arne Slot sigue en la cuerda floja. Foto: Getty Images

Manchester City jugará las semifinales de la Copa de Inglaterra por octavo año consecutivo, a finales de abril, contra un rival aún por determinar.

El equipo de Pep Guardiola ganó la Copa de la Liga antes del parón internacional de marzo, en la final ante el Arsenal (2-0), el actual líder de la Premier League del que le separan nueve puntos, aunque tiene un partido menos.

*Con información de AFP