Mohamed Salah hará lo mismo que Luis Díaz en Liverpool: la decisión no tiene reversa

Así como un día Luis Díaz decidió ponerle fin a su historia con Liverpool, quien ha dado a conocer que hará lo mismo al término de la presente temporada es el egipcio Mohamed Salah.

Quien completa casi 10 años ligado a los reds, donde ha escrito un legado con títulos y se ha vuelto ídolo, acabará la campaña y se irá de la que fuese su casa desde 2017: el estadio Anfield Road.

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Allí el faraón ha vivido noches memorables; logró marcar hasta el anuncio un total de 225 goles en 435 partidos jugados, lo cual podría aumentar de aquí al final del curso que está desarrollándose.

En cuanto a títulos, Salah ha podido conquistar dos Premier League, una Champions League, el Mundial de Clubes de la Fifa, una Supercopa de Europa, FA Cup, doblete de Copas de la Liga y una Community Shield.

Anuncio oficial de Liverpool

“Mohamed Salah dejará el Liverpool al final de la temporada”, titularon en su portal web tras la noticia anunciada por el propio Salah.

“El delantero ha llegado a un acuerdo con los Reds que le permitirá cerrar un capítulo memorable de nueve años en Anfield”, agregaron en la nota.

Adicionalmente, dieron a conocer que fue el jugador quien tomó la determinación de culminar su viaje con Liverpool.

Mohamed Salah dice adiós al Liverpool tras nueve temporadas Foto: UEFA via Getty Images

“Salah expresó su deseo de hacer este anuncio a los seguidores lo antes posible para brindar transparencia sobre su futuro, debido al respeto y la gratitud que les profesa”, señalaron para cerrar con especulaciones.

“Mohamed Salah pondrá fin a su brillante carrera en el Liverpool Football Club al término de la temporada 2025-26″, completan en redes.

De los homenajes que se le vayan a hacer, el club pidió que sean una vez acabe la campaña actual. “El momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield”.

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Salah le habla a su hinchada

Por medio de un video en el que a su espalda tenía todo lo logrado en los ingleses, le dijo a la afición que lo considera ídolo: “Infortunadamente, el día llegó”.

“Yo estaré en Liverpool hasta el fin de esta temporada”, reafirmó.

Para Salah, el Liverpool marcó su vida, pues “nunca imaginé lo profundamente arraigado que está este club, a la ciudad, a la gente”.

“Liverpool no es solo un club de fútbol, es una pasión, es historia”, añadió.

En busca de acabar de la mejor manera su trasegar por los rojos, Salah intentará guiarlos a más títulos como la FA Cup o la Liga de Campeones. En Premier, la situación en la tabla no es la más favorable, lo que hace que se hayan despedido de manera temprana de dicha disputa.

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El próximo 4 de abril jugarán ante Manchester City por los cuartos de final de copa. En caso de ganar, avanzarán en busca del trofeo en Inglaterra.

Para esos mismos días, hacia el 8 y el 14 de abril, respectivamente, tienen la llave de cuartos de final de Champions ante PSG. Dicho cruce es de los más apasionantes de la competición que define al mejor equipo de Europa.