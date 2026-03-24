Deportes

Mohamed Salah hará lo mismo que Luis Díaz en Liverpool: la decisión no tiene reversa

Tras nueve años ligado a los ‘reds’ de Inglaterra, el egipcio decidió dar por terminada su historia. Hasta la fecha lleva 225 goles en 435 partidos jugados.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

24 de marzo de 2026, 2:45 p. m.
Mohamed Salah se irá de Liverpool un año después de Luis Díaz.
Mohamed Salah se irá de Liverpool un año después de Luis Díaz. Foto: Getty Images

Así como un día Luis Díaz decidió ponerle fin a su historia con Liverpool, quien ha dado a conocer que hará lo mismo al término de la presente temporada es el egipcio Mohamed Salah.

Quien completa casi 10 años ligado a los reds, donde ha escrito un legado con títulos y se ha vuelto ídolo, acabará la campaña y se irá de la que fuese su casa desde 2017: el estadio Anfield Road.

Luis Díaz ventiló sus conversaciones con Mohamed Salah: destapó lo que hacía en el camerino

Deportes

Real Madrid se fija en el poderío goleador de Colombia: fichaje podría ser oficializado en próximos días

Deportes

Luis Díaz supera a Haaland y acecha a Mbappé en marca mundial: llega volando a Selección Colombia

Deportes

Desgarradoras palabras de la madre de Santiago Castrillón tras su fallecimiento: “Duró 50 minutos en reanimación”

Deportes

Así son las nuevas graderías que estrenará el Metropolitano; se amplía la capacidad a más de 60.000 personas

Ciclismo

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña con Nairo Quintana y Santiago Buitrago tras la segunda etapa

Deportes

La decisión de Atlético Nacional con Nicolás Rodríguez por supuesto abuso contra una mujer: es oficial

Deportes

Desgarrador testimonio de la mujer presuntamente abusada por jugador de Atlético Nacional: “Estaba gritando mucho”

Deportes

Nigeria vs. Egipto: noche dura para Mohamed Salah en la definición del tercer lugar de la Copa Africana de Naciones

Deportes

Senegal vs. Egipto: fecha, hora y en qué canal ver la semifinal de la Copa de África

Deportes

Semifinales de la Copa de África: día y horas con Senegal, Egipto, Marruecos y Nigeria acechando la final

Allí el faraón ha vivido noches memorables; logró marcar hasta el anuncio un total de 225 goles en 435 partidos jugados, lo cual podría aumentar de aquí al final del curso que está desarrollándose.

En cuanto a títulos, Salah ha podido conquistar dos Premier League, una Champions League, el Mundial de Clubes de la Fifa, una Supercopa de Europa, FA Cup, doblete de Copas de la Liga y una Community Shield.

Anuncio oficial de Liverpool

“Mohamed Salah dejará el Liverpool al final de la temporada”, titularon en su portal web tras la noticia anunciada por el propio Salah.

“El delantero ha llegado a un acuerdo con los Reds que le permitirá cerrar un capítulo memorable de nueve años en Anfield”, agregaron en la nota.

Adicionalmente, dieron a conocer que fue el jugador quien tomó la determinación de culminar su viaje con Liverpool.

Mohamed Salah dice adiós al Liverpool tras nueve temporadas
Mohamed Salah dice adiós al Liverpool tras nueve temporadas Foto: UEFA via Getty Images

“Salah expresó su deseo de hacer este anuncio a los seguidores lo antes posible para brindar transparencia sobre su futuro, debido al respeto y la gratitud que les profesa”, señalaron para cerrar con especulaciones.

“Mohamed Salah pondrá fin a su brillante carrera en el Liverpool Football Club al término de la temporada 2025-26″, completan en redes.

De los homenajes que se le vayan a hacer, el club pidió que sean una vez acabe la campaña actual. “El momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield”.

Luis Díaz disfruta: Bayern Múnich encamina el título de Bundesliga tras la paliza a Unión Berlín

Salah le habla a su hinchada

Por medio de un video en el que a su espalda tenía todo lo logrado en los ingleses, le dijo a la afición que lo considera ídolo: “Infortunadamente, el día llegó”.

“Yo estaré en Liverpool hasta el fin de esta temporada”, reafirmó.

Para Salah, el Liverpool marcó su vida, pues “nunca imaginé lo profundamente arraigado que está este club, a la ciudad, a la gente”.

“Liverpool no es solo un club de fútbol, es una pasión, es historia”, añadió.

En busca de acabar de la mejor manera su trasegar por los rojos, Salah intentará guiarlos a más títulos como la FA Cup o la Liga de Campeones. En Premier, la situación en la tabla no es la más favorable, lo que hace que se hayan despedido de manera temprana de dicha disputa.

Preocupación en Bayern Múnich con Luis Díaz en medio: mensaje de Kompany llegó a la Selección Colombia

El próximo 4 de abril jugarán ante Manchester City por los cuartos de final de copa. En caso de ganar, avanzarán en busca del trofeo en Inglaterra.

Para esos mismos días, hacia el 8 y el 14 de abril, respectivamente, tienen la llave de cuartos de final de Champions ante PSG. Dicho cruce es de los más apasionantes de la competición que define al mejor equipo de Europa.