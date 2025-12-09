Arabia Saudita hará “todo lo posible” para atraer a la estrella egipcia Mohamed Salah, en conflicto con el Liverpool, indicó este martes a la AFP una fuente del Fondo de Inversión Pública (PIF) del reino, donde ya juegan varias estrellas del fútbol, lideradas por Cristiano Ronaldo.

“Estamos siguiendo de cerca la situación de Salah”, indicó bajo condición de anonimato la fuente informada sobre el caso, con relación al conflicto entre el extremo egipcio y su club, el Liverpool.

Añadió que la rica monarquía del Golfo desea atraer a Salah en enero, durante la próxima ventana de fichajes.

Mohamed Salah, máximo goleador de la Premier League pasada | Foto: Getty Images

“Creemos que existe la posibilidad de un traspaso, ya sea en forma de cesión o de compra”, precisó esta fuente del PIF.

“Aún no hay negociaciones ni discusiones directas con el club, pero un movimiento se llevará a cabo a su debido tiempo”, añadió la fuente del PIF, que posee el 75% de las acciones de los clubes Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli y Al-Ittihad.

Pero el interés por el capitán de la selección egipcia va más allá de estos clubes: Al-Qadisiyah, propiedad del gigante petrolero saudita Aramco, también sigue su caso, según la fuente, que mencionó “una competencia dentro de la liga saudita para fichar a Salah”.

Las tensiones entre el delantero y su club aumentaron tras el anuncio el lunes de su exclusión de la lista de 19 jugadores convocados por el entrenador neerlandés Arne Slot para enfrentarse al Inter en Milán.

Salah había acusado el sábado a la dirección del Liverpool de haberlo “traicionado”, refiriéndose a una relación rota con Slot después de haber sido relegado al banquillo en los últimos tres partidos.

A Slot le preguntaron el lunes en rueda de prensa si Salah podría haber jugado su último partido con los Reds: “No tengo ni idea, no puedo responder a esa pregunta en este momento. Él tiene todo el derecho de sentir lo que siente, pero no tiene derecho a compartirlo con los medios”.

Con el Liverpool, el delantero de 33 años ha alcanzado el estatus de leyenda viva con sus 250 goles en 420 partidos, el título de la Liga de Campeones en 2019 y sus dos trofeos de la Premier League (2020 y 2025).

Tras no viajar con el equipo inglés a Milán, Salah se ejercitó este martes en el centro de entrenamiento del Liverpool, publicando una imagen en el gimnasio en sus redes sociales.

Liverpool ‘en llamas’

Ver a Liverpool fuera del top 5 de las competencias en la que está jugando es algo atípico. Más lo es que esté fuera de los diez primeros, panorama que se ve hoy día en Champions y Premier League.

Arne Slot no le encuentra solución a la crisis de Liverpool. | Foto: Getty Images

En ninguna de las dos competencias el combinado de Arne Slot tiene paz. En el rentado local va de 10, con 23 puntos. En el más reciente juego igualó ante uno de los equipos más modestos del torneo y da muestras del nivel que tienen los reds.

La Champions League tampoco es un espacio de tregua para estos. Su casilla es la 13 y este mismo martes se mide al Inter de Milán, que, de ganarle, podría marcar el fin de la era del de Países Bajos.