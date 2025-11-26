Los tres candidatos para reemplazar a Arne Slot en el Liverpool

Liverpool la pasa muy mal en la temporada y necesita un cambio drástico para mejorar los resultados de la temporada. Luego de coronarse campeón de la Premier League la temporada pasada, el favoritismo se colocó para la Champions y la expectativa era muy alta, más por los fichajes multimillonarios y el dinero gastado más que invertido, pues Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitike suman entre ellos casi 300 millones de euros, que no se ven ni en goles ni asistencias.

La crítica toma más fuerza cuando se ve a un Luis Díaz totalmente inspirado en el Bayern Múnich, mismo jugador que solamente pedía un aumento salarial que le fue negado, comenzando por la férrea actitud del Liverpool de no negociar y preferir salir al mercado de pases con las cuentas bancarias a disposición. La no continuidad de Lucho y el poco respaldo de Arne Slot a su continuidad, fue uno de los detonantes a la crisis que vive en Anfield.

A esas actitudes en el mercado de pases se suman los malos resultados durante la temporada, sin mejora ni capacidad para revertir las estrategias y los marcadores en contra. Todo esto se refleja en la tabla de posiciones que muy pocos preveían y la crisis está encendida en Liverpool. Parece que es cuestión de tiempo para que los ‘Reds’ hagan un cambio de entrenador.

Arne Slot preocupado por el resultado en contra en Anfield ante el PSV. | Foto: Getty Images

En la Premier, las cosas no van bien y el Liverpool va 12° con 18 puntos en la tabla de posiciones y una tendencia que no tendría mejora con la estrategia de Arne Slot. En el torneo local, suma seis victorias, seis derrotas y cero empates. Ese lugar lo mantiene alejado de la pelea por el título y solamente le quedaría por luchar un cupo a la Champions el año entrante.

Liverpool también la pasa mal en la Champions League

La baraja de candidatos se agita en Anfield y los nombres para reemplazar a Arne Slot toman fuerza tras la caída en Champions League, que no deja de ser escandalosa. Ante el PSV de Países Bajos, en condición de local y por la quinta fecha, los ‘Reds’ cayeron por un sorprendente 4-1, siendo Dominik Szoboszlai el autor del descuento.

El PSV le propinó un golpe directo al Liverpool y las caras largas en la cancha de Virgil Van Dijk y Mohamed Salah no se hicieron esperar. En este torneo, son 13° con solamente nueve puntos, intentando una épica para quedar entre los primeros puestos para ir a los octavos de final.

Los candidatos para reemplazar a Arne Slot en Liverpool

El primero de ellos es Jürgen Klopp, quien en estos momentos trabaja con la compañía Red Bull y sus equipos de fútbol en el mundo. El regreso del entrenador alemán, un ídolo en el Liverpool, sería la primera opción que tendrían en Anfield, teniendo en cuenta el conocimiento que tiene y el cariño de los fanáticos.

“Teóricamente posible”, dijo el 25 de octubre pasado en el podcast Diary of a CEO, dejando claro que a Liverpool es el único que dirigiría en Inglaterra. En esas mismas declaraciones fue enfático al decir que no echa de menos dirigir, aunque en la emergencia del Liverpool, una oferta desde Anfield podría ser considerada.

Jürgen Klopp es un ídolo en el Liverpool. | Foto: Getty Images

El otro que asoma en el radar es Zinedine Zidane, un viejo anhelo de las directivas del Liverpool. Tras su gran época con Real Madrid de seis años, el exjugador francés no ha vuelto a dirigir y parece que su regreso a los banquillos podría ser muy pronto.

Steven Gerrard, leyenda del Liverpool. | Foto: Liverpool FC via Getty Images