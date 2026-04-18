Una semana de ensueño completará Luis Díaz este domingo, 19 de abril, cuando juegue con Bayern Múnich por la fecha 30 de la Bundesliga ante Stuttgart.

Dicho juego podría ser la oportunidad para que el guajiro vuelva a anotar, luego de haberlo hecho a mitad de semana ante Real Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025/2026.

Esa segunda anotación consecutiva ante los blancos generó la locura en Alemania, al punto que grandes figuras del balompié mundial opinaron sobre Lucho y su importancia para sacar del camino al más veces campeón del torneo.

Luis Díaz celebra en el Santiago Bernabéu el gol ante Real Madrid en cuartos de final de Champions League Foto: Europa Press via Getty Images

Oliver Kahn, exarquero, ídolo del equipo de Múnich y gloria de la Selección de Alemania, fue quien dio su concepto del guajiro hasta este tramo de la campaña.

Sin temor alguno, lo calificó como uno de "los mejores extremos izquierdos de Europa en este momento y lo ha demostrado de manera constante esta temporada, a pesar de tener 29 años".

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Lejos de parar sus elogios tras las primeras frases, siguió puntualizando sobre lo que da Díaz a los rojos: “Su capacidad para encarar a rivales, generar peligro y sumar goles a su juego ha sido excepcional. Lo que aporta a este equipo nos ha elevado”.

Al parecer, como a Vincent Kompany, lo que más le gusta a Kahn de Luis es que jamás se rinde a la hora de buscar el arco rival: "Su influencia es enorme, con ese espíritu de lucha y también esa negativa a rendirse”.

Bayern Múnich eligió bien

De acuerdo a lo declarado por el exarquero, Bayern se planteó el fichaje de dos hombres de Liverpool. Uno de esos era justamente el colombiano, pero había otro que estaba en el papel y tuvieron que eligir. De la determinación que se tomó, Kahn creen que puede estar orgullosos y agradecidos con los reds por dejarlo salir.

Luis Díaz goza en Bayern Múnich, mientras Arne Slot sufre en Liverpool Foto: Getty Images

“En primer lugar, el mérito hay que dárselo a Arne Slot y al Liverpool por permitir que este traspaso se llevara a cabo. Cuando la decisión se planteó en el Bayern entre Díaz y Cody Gakpo, no tuvimos ninguna duda en optar por Luis Díaz”, reveló.

“Tomamos la decisión correcta porque estamos viendo que ha sido fundamental para nosotros en lo que va de la temporada”, celebró tras haber insistido por el colombiano y no por el de Países Bajos.

Inversión por Luis Díaz, paga

En algún momento hubo críticas a Bayern Múnich por pagar 75 millones de euros por Luis Díaz. Para muchos, el guajiro ya tenía una edad muy alta para que se invirtiera tanto en él, pero desde su primer rueda de prensa el colombiano prometió que demostraría.

Todo Bayern Múnich abraza a Luis Díaz tras gol al Real Madrid en Champions League. Foto: NurPhoto via Getty Images

Tan solo fue que entrara en el primer partido de la temporada en Supercopa de Alemania, para ver su bautizo de gol, mismo que abrió la cuenta en la que ya acumula 24 goles y 15 asistencias.

Ese acumulado de tantos y pasegoles lo hace meterse a Díaz Marulanda en la puja por ser catalogado como el mejor extremo del mundo. Algunos más ambiciosos llegan a decir que ya es candidato a pelear por el Balón de Oro.