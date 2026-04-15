Golazo de Luis Díaz para meter al Bayern en las semifinales y amargar al Real Madrid: tocó la gloria en la Champions

Gol de Luis Díaz en el final para clasificar al Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League. El volante colombiano sacó su casta en el final en el Allianz Arena, cuando más lo intentaba el Real Madrid para evitar los penaltis. Lucho se llena de gloria y aumenta sus impresionantes números en una temporada de locura que lo coloca entre los mejores extremos del planeta.

Luis Díaz superó a referente colombiano en Europa: marca histórica con Bayern de cara al Mundial 2026

Por esto, Bayern Múnich le busca reemplazo a Luis Díaz: motivo de peso para hacerlo

Luis Díaz ya avisaba del golpe en la Champions League por su excelente desempeño con el Bayern Múnich en la Bundesliga, donde se mueven como único y absoluto líder muy cerca de un nuevo título en Alemania. Es cuestión de tiempo para que celebren en el torneo local, mientras se alistan para enfrentar las semifinales del máximo torneo de clubes en el mundo.

En la previa, se comentó de todo sobre este choque con el Real Madrid. Se volvió a colocar el duelo entre alemanes y españoles como el máximo partido de clubes en el mundo y el clásico de mayor nivel por las exquisitas vitrinas que poseen y el nivel de grandeza entre las mejores ligas del mundo. El pronostico era reservado, pero el mismo Lucho se encargó que las diferencias fueran marcadas en el final de la serie.

Luis Díaz y sus compañeros de Bayern Múnich celebrando la victoria sobre Real Madrid en Champions League. Foto: NurPhoto via Getty Images

Bayern Múnich se presentó en el partido de vuelta en el Allianz Arena con una leve ventaja de 2-1, obtenida en el Santiago Bernabéu, colocando mucha más presión en el Real Madrid. El ‘Merengue’ intentó responder rápidamente en el segundo duelo en Alemania y rápidamente abrió el marcador a través de Arda Güler y un error de Manuel Neuer.

Fue un verdadero mano a mano en la primera parte que cerró con cinco goles y un 4-4 en el marcador global. Mucho nivel ofensivo y Lucho a la expectativa para ser protagonista en el final. Bayern había marcado gracias a Aleksandar Pavlović y Harry Kane, mientras que Arda Güler se fue de doblete y Kylian Mbappé aumentó el marcador para el 3-2 parcial.

Golazo de Luis Díaz que le da la vuelta al mundo

El marcador se colocó en contra del Real Madrid gracias a la magia del guajiro que ahora es viral en el fútbol mundial por destruir por completo las intenciones del ‘merengue’ y su respectiva eliminación. Sobre el minuto 88 le cayó la noche a Arbeloa, tras una magnífica jugada entre Jamal Musiala y el colombiano, que finalizó en remate de Díaz que tuvo un leve desvío en Éder Militao.

¡¡¡LUCHO SALVADOR!!! ¡¡GOLAZO DE LUIS DÍAZ PARA EL EMPATE DE BAYERN MÚNICH Y EL 5-4 GLOBAL CONTRA REAL MADRID!!



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De esta manera, la serie ya avanzaba con un 5-4 a favor del Bayern y con un Real Madrid sentenciado y entregado, Michael Olise colocó el sexto gol en la serie para ratificar el dominio bávaro en esta serie de semifinales. Ahora, Bayern Múnich se da cita con el PSG en la siguiente instancia de la Champions.