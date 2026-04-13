Luis Díaz superó a referente colombiano en Europa: marca histórica con Bayern de cara al Mundial 2026

Luis Díaz no fue titular con Bayern Múnich ante St. Pauli, el pasado 11 de abril por Bundesliga, pero sí tuvo minutos de juego. El guajiro ingresó a los 60′ por Michael Olise, y presenció en cancha el triunfo de los suyos por 5-0.

Así, Bayern Múnich se acerca al título de la Bundesliga y marcó récord de goles en una temporada, pero Luis Díaz también supera número individuales. El colombiano llegó a 314 partidos jugados en Europa, superando al referente cafetero, Luis Amaranto Perea.

Gloria de Liverpool ‘llora’ por Luis Díaz: lo ve en Bayern Múnich y extraña a más no poder

Luis Díaz superó a Luis Amaranto Perea en partidos jugados en Europa

Luis Díaz ya suma 314 partidos en Europa, divididos 125 con Porto, 148 con Liverpool y 41 con Bayern Múnich. Amaranto Perea logró 313 con Atlético de Madrid.

Es una nueva marca que sigue consolidando a Luis Díaz como el jugador más importante de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026. Si Lucho tiene juego, llegará con ritmo a la cita orbital y podrá responder en pro del combinado nacional.

De hecho, tanto Luis Díaz como Amaranto Perea conforman actualmente la Selección Colombia. Lucho es jugador y titular indiscutible, mientras Perea suma con experiencia y aporta como asistente técnico de Néstor Lorenzo.

Amaranto Perea y Luis Díaz comparten juntos en la Selección Colombia. Foto: Getty Images

¿Hablarán del récord cuando se vean? Lo cierto es que Luis Díaz tiene la oportunidad de sumar aún más partidos jugados en Europa, tomando en cuenta que figura como pieza clave en Bayern Múnich y tiene contrato allí hasta junio de 2029.

Luis Díaz se prepara para enfrentar al Real Madrid en Champions League

Para Bayern Múnich queda atrás el juego ante St. Pauli por Bundesliga, y ya se concentra en la Champions League. Los bávaros vienen de vencer al Real Madrid en España, por 2-1, el pasado 7 de abril en la ida de cuartos de final. Ese día, Luis Díaz anotó el primer tanto.

GOOOOOOL DE LUIS DÍAZ



El colombiano llegó sin marca al área y de pierna derecha abrió la cuenta de Bayern Munich a Real Madrid en los cuartos de final de UEFA Champions League.



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Resta lo más importante para Bayern Múnich: defender su ventaja o aumentarla en casa. El juego de vuelta de cuartos será este miércoles, 15 de abril de 2026, en el Allianz Arena de Múnich.

“Con el apoyo de su afición, el FC Bayern es un rival temible en la presente temporada de la máxima competición continental: ha ganado sus cinco partidos como local en esta edición de la Champions League, con una diferencia de goles de 16:3. La derrota por 1-2 ante el Inter en los cuartos de final del año pasado ha sido su única derrota en los últimos 28 partidos de Champions League celebrado en el Allianz Arena (22 victorias, cinco empates)“, señala Bayern en su web oficial.