Gloria de Liverpool ‘llora’ por Luis Díaz: lo ve en Bayern Múnich y extraña a más no poder

Luis Díaz es hoy en día uno de los mejores extremos del mundo. Su desempeño en el primer año en Bayern Múnich lo ha hecho merecedor de reconocimientos; todos, por lograr demostrar que estaba hecho para un reto como el gigante de Alemania.

Antes, en Liverpool, el guajiro ya había dado muestras de ser pieza clave para los suyos, pero ante la negativa de estos de renovarle de acuerdo a lo que Lucho pensaba que valía, el colombiano decidió ir a otro club donde tuviera el protagonismo que esperaba.

Luis Díaz celebrando en el Santiago Bernabéu junto a Harry Kane en la victoria por Champions League. Foto: X FC Bayern Múnich

Desde su primer juego oficial con los bávaros, Díaz Marulanda dio a entender a las directivas que apostaron por él que la contratación había sido un acierto total. Fue nada más llegar y en Supercopa marcó el primer tanto del año.

Después de ello, ha hecho parte de Bayern en todos los torneos que el club haya podido disputar: Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League, donde recientemente marcó el 0-1 ante Real Madrid en el mítico Santiago Bernabéu.

Hora y canal para ver St. Pauli vs. Bayern Múnich, de Luis Díaz, en la fecha 29 de Bundesliga

Dicho juego en la capital de España fue el número 40 para Luis vestido de rojo, donde ya alcanzó la marca de 23 goles y 18 asistencias: locura absoluta de año previo al Mundial 2026.

Su entrenador, Vincent Kompany, se siente totalmente conforme por tenerlo a su disposición. Hace poco sentenció: “Aporta mucha energía al equipo. Solo cabe felicitar al club por fichar a un jugador así. Es un gran jugador para el Bayern de Múnich".

En Liverpool ‘lloran’ que se haya ido

A la par de que al cafetero le esté yendo bien lejos de Liverpool, los ingleses han tenido que vivir una completa temporada bajo el mando de Arne Slot. Antes de que comenzara la campaña, gastaron cifras millonarias en Hugo Ekitike, Florian Wirtz y Alexander Isak, pero ninguno ha llegado a hacer lo que Díaz aportaba.

Ante ese error inminente cometido por parte de los reds, leyendas del club como Steven Gerrard, han llegado a proponer nombres de cara al próximo mercado que pudiesen mejorar el ataque de los locales en Anfield Road.

A uno de los nombres que le apuntó el excapitán fue el del compañero de Lucho, el francés Michael Olise, pretendido según los reportes de la prensa deportiva por Real Madrid.

“¿Michael Olise? El problema es, ¿por qué dejaría el Bayern Múnich? Un club grande, están peleando por los grandes honores, probablemente el equipo del Bayern Múnich más fuerte que hemos visto en un tiempo", lamentó por no ver forma para desprenderse de los germanos.

“Está a punto de arrasar en la Copa del Mundo este verano. Parece un chico realmente feliz, asentado. No creo que vaya a ninguna parte”, le auguró al galo en conversación con TNT Sports.

El piropo de Kompany a Luis Díaz: jamás lo había dicho

Y para culminar con su comentario, fue que dio cuenta del dolor que siente al pensar que tenían a Luis Díaz, pero lo dejaron ir: “Me encantaría tenerlo en el Liverpool (Olise), ¿y sabes qué?. No me importaría que Díaz regresara también. Lo extrañamos”.

Esta no es la primera vez que desde Liverpool dan cuenta de que fue un error la partida de Lucho. Previamente el mismo DT Slot, así como excompañeros de la talla de Virgil van Dijk, entre algunos otros.