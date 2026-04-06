Este martes es posible que Luis Díaz esté jugando ante Real Madrid el partido más importante, hasta ahora, de su trayectoria con Bayern Múnich.

En el Santiago Bernabéu, el extremo guajiro disputará la llave de cuartos de final (ida) ante los blancos. A los alemanes los ponen como favoritos, justamente por contar con Lucho, Michael Olise y Harry Kane, quienes conforman un temido ataque en Europa.

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La fuerte advertencia que el DT del Real Madrid le lanzó al Bayern y Luis Díaz: “Encantado de tener ese problema”

Durante la antesala a ese gran partido que paralizará buena parte del mundo fue que el entrenador de los rojos, Vincent Kompany, dio su percepción de Díaz y lo que ha significado para el equipo el fichaje a inicio de la presente campaña.

“Lucho aporta mucho al equipo. Regatea, crea ocasiones y define”, sentenció el belga de lo que le ofrece el nuevo líder de la Selección Colombnia.

Ahí no se detuvo el exjugador convertido en técnico a la hora de halagar a Díaz. Para el europeo lo más “especial es su mentalidad; no le teme al caos y se convierte en una amenaza en esas situaciones”.

Hacia el final de su declaración, fue que lanzó una frase que jamás había dicho antes desde que se incorporó el cafetero a las filas del Bayern Múnich.

“Aporta mucha energía al equipo. Solo cabe felicitar al club por fichar a un jugador así. Es un gran jugador para el Bayern de Múnich", reconoció por la gestión de los directivos al fijarse en el exjugador de Liverpool.

Estas palabras solo llenan de más confianza al colombiano en la previa de un juego clave del año, sino que también demuestran la credibilidad que ha logrado consolidar Díaz con goles, asistencias y sacrificio en uno de los mejores clubes de Europa.

Inamovible en el once titular

Díaz Marulanda saltará al gramado del mítico Bernabéu como inicialista para la ida de cuartos de final en Champions League 2025/2026.

Tal vez, la única duda que mantenga Kompany sobre su equipo de gala será Harry Kane. El atacante inglés viene de una recuperación de varios problemas físicos, pero parece poder llegar apunto para la gran cita en la capital de España.

Luis Díaz en medio del juego de octavos de final (ida) en Champions League 2025/2026 Foto: Icon Sport via Getty Images

En lo corrido de la presente Liga de Campeones, Lucho no ha aparecido sino una única vez como suplente en el torneo. Su acumulado de minutos es en promedio de 90′, a excepción de los juegos ante Pafos FC y PSG donde salió expulsado antes de que terminara el primer tiempo.

Día especial para Kompany

Para nadie es un secreto la mística que tiene Real Madrid en Champions. Dicho equipo es el único que cuando más está contra las cuerdas, logra reponerse para sacar adelante sus series. Adicionalmente, hoy está golpeado por lo que es ceder de más en LaLiga ante Barcelona.

Vincent Kompany abraza a Luis Díaz. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Conocedor de la situación a la que se enfrenta, el DT de Bayern hizo un análisis del reto que tiene por delante: “Es mi primera vez aquí como técnico, pero tenemos mucha experiencia en partidos como este”.

“El resultado se decidirá en parte por la táctica, pero sobre todo por los pequeños detalles, como la calidad individual de los jugadores”, completo diciendo en Madrid.