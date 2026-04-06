La fuerte advertencia que el DT del Real Madrid le lanzó al Bayern y Luis Díaz: “Encantado de tener ese problema”

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, quien había quedado eliminado prematuramente en la Copa del Rey apenas comenzó su ciclo tras Xabi Alonso, ha tenido que remar con muchas críticas de por medio y muchos resultados que suman malestar en la hinchada y los especialistas en España. El equipo blanco se presenta en la ida de los cuartos de final de la Champions League con reciente derrota ante el Mallorca, uno de los últimos en LaLiga.

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En la rueda de prensa previa al partido de cuartos contra el Bayern Múnich, Álvaro Arbeloa habló explícitamente de Kylian Mbappé y está confiado al expresar que la figura de Francia fue fichado para precisamente encarar este tipo de enfrentamientos top en Europa.

Preguntado por el goleador francés, ya recuperado de una lesión en la rodilla, el técnico Arbeloa declaró en la conferencia de prensa: “Tiene características distintas a las de Brahim (Díaz) y tenemos que jugar de una forma diferente. Estoy encantado de tener ese problema de contar con grandes jugadores a mi disposición”.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, se mostró positivo en cuanto a la recuperación de Mbappé. Foto: Getty Images

“Mbappé ha venido al Madrid para partidos como el de mañana y eliminatorias como ésta (vs. Bayern). Seguro que veremos a un Kylian dando su mejor nivel y tirando del equipo como él sabe hacerlo”, añadió sobre el francés, que carga duras críticas por su escasa participación en la derrota en Mallorca (2-1).

Ese juego ante Mallorca era su primero como titular tras la lesión que le tuvo apartado de las canchas casi un mes.

Arbeloa advierte al Bayern

Del capitán de la Selección Francia, autor de 38 goles en 35 partidos esta temporada, Álvaro Arbeloa insistió ante los periodistas que “tener jugadores como él es una suerte extraordinaria”.

El atacante francés, Kylian Mbappé, se lamenta de la derrota de su equipo Real Madrid, que cayó de visitante el Mallorca en LaLiga de España. (Foto JAIME REINA / AFP) Foto: AFP

“Creo que ningún entrenador del mundo no querría tenerlo en su equipo. Me pongo en la piel de los defensores rivales que tienen que enfrentarse a jugadores como Kylian, Vinícius, Bellingham, que están entre los mejores del mundo”, agregó el DT del Real Madrid.

Luis Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius. Foto: Fotos: Getty Images

Por otra parte, Vinícius destacó su buena conexión con Mbappé, pese a las informaciones de lo contrario: “Kylian está aquí para ayudarnos, nos da la confianza de sus goles. Tenemos que estar conectados mañana. Es un partido complicado en el que los grandes jugadores hacen la diferencia y Mbappé es uno de ellos”.

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