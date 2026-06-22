Francia mueve la tabla del grupo I y clasifica: Irak y la tormenta eléctrica no fueron problema para Mbappé y Dembelé

Kylian Mbappé está imparable en el Mundial 2026 y busca una nueva corona en el máximo evento de la Fifa. Nuevamente, la estrella del Real Madrid se dejó ver con gol y firmó un doblete más para su carrera deportiva, esta vez ante la selección de Irak, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

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Fue un partido complicado que se jugó en Filadelfia, Estados Unidos, pues las condiciones climáticas retrasaron el inicio del segundo tiempo. Durante aproximadamente dos horas, franceses e iraquíes tuvieron que permanecer en el camerino debido a tormentas eléctricas en la zona y los asistentes al Lincoln Financial Field tuvieron que buscar refugio en los pasillos del estadio.

Sobre el minuto 14, Kylian Mbappé marcó el 1-0 para darle la ventaja a Francia sin dificultades climáticas hasta esa hora. Desde la previa, el juego estuvo amenazado con ser suspendido por tormenta eléctrica. Precisamente, tras el primer gol, los jugadores fueron sorprendidos por una fuerte lluvia en el Lincoln Financial Field y ya avisaba lo peor.

Al final, luego del largo tiempo de espera por amenaza de relámpagos, el partido se reanudó para hacer un trámite por completo en la segunda parte. Mbappé siguió acelerando y firmó doblete, mientras que su colega Balón de Oro, Ousmane Dembélé, alargó el marcador para un 3-0 final.

De esta manera, la Selección Francia suma seis puntos en el Grupo I del Mundial 2026, clasifica a la siguiente fase y fortalece su favoritismo al título. Se une al club donde ya están México, Estados Unidos, Alemania, Argentina y su rival de zona, Noruega.

Irak y la tormenta eléctrica no fueron rivales

Tras dos horas de espera de un tiempo a otro por la tormenta eléctrica, Francia regresó a la cancha solamente a ratificar su victoria y además eliminar a una débil Irak que solamente le queda un partido ante Senegal para armar la vuelta a Bagdad.

Por otra parte, el doblete a Mbappé le sirve para escalar en la tabla de goleadores históricos de la Copa del Mundo, donde lidera Lionel Messi con 18 anotaciones. El astro francés ya suma 16 goles y se coloca en la misma fila del alemán Miroslav Klose.

Dembelé celebra con Mbappé. Foto: FIFA via Getty Images

La próxima salida de Francia será un partidazo ante la Selección Noruega de Erling Haaland, para definir el primer lugar el Grupo I. Además que el perdedor, muy seguramente le alcanzará para ser uno de los mejores segundos en la siguiente fase.