Selección Colombia femenina cae con México en la final de los Centroamericanos y del Caribe: logran medalla de plata

La Selección Colombia femenina obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y Del Caribe que se desarrollan en Santo Domingo, República Dominicana. Las guerreras colombianas disputaron la final ante México y tras un intenso encuentro lograron el segundo lugar del podio.

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Lo que parecía un resultado histórico para la Selección Colombia femenina, se convirtió en una derrota, tras perder en los penaltis.

Pese a la derrota, la Selección Colombia Femenina es uno de los equipos más competitivos de Latinoamérica. El camino desde las categorías juveniles hasta la mayores se ratifica con nuevos talentos, que ahora alcanzan la gloria en los Centro Caribes, pero algo está faltando y fallando en esa formación, pues todo se queda a las puertas de la gesta histórica y el máximo objetivo.

Colombia vs. México Foto: Federación Mexicana de Fútbol

Las jugadoras, dirigidas por el técnico Angelo Marsiglia, lucharon para poder destrabar un partido intenso ante México, que finalizó 0-0 en los 90 minutos y tuvo que definirse en penaltis, tras el 1-1 en el tiempo extra, que nunca se vio, cuando la Selección Colombia anotó el 1-0 finalizando la prórroga.

La final Colombia vs. México se disputó en el Estadio Cibao, ubicado en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la ciudad de Santiago de los Caballeros, a algo más de dos horas de distancia desde Santo Domingo.

Colombia hace historia para el deporte colombiano

La Selección Colombia femenina pudo clasificar a la final luego de eliminar a Venezuela en las semifinales del torneo de fútbol, luego de imponerse en los penaltis por 4-3 y remontar un 2-0.

La mentalidad de las futbolistas colombianas fue puesta a prueba con las venezolanas y lograron superar de gran manera para mantener la pelea por el oro. En la final, todo se fue al piso.

Ante México, el reto fue mayor. La defensa liderada por Stefani Perlaza estuvo a la altura ante unas mexicanas que tuvieron la intensidad y estuvieron cerca de abrir el marcador con varias opciones.

La Selección Colombia mostró potencia en los duelos, ganaba la pelota, alejaba el peligro de su arco y evitaba los avances del rival. La ofensiva se hizo presente en la prórroga pero el oro les fue arrebatado cuando ya lo tenían prácticamente ganado.

Se gestó el 1-1 con gol de Ingrid Guerra al minuto 118 y una mala salida de la portera Jimena Ospina complicó a Colombia y la llevó a los penaltis en el 123′. Allí, todo se consumó, México anotó sus cobros y Colombia falló dos, suficientes para que las mexicanas se quedaran con la medalla de oro.

Medallas de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Con esta nueva plata en el fútbol femenino, la delegación de Colombia se ubica en la segunda posición del medallero, con 215 medallas, 69 de oro, 80 de plata y 66 de bronce. México está en la primera posición.