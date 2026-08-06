Deportes

Selección Colombia femenina cae con México en la final de los Centroamericanos y del Caribe: logran medalla de plata

Las jugadoras, dirigidas por el técnico Angelo Marsiglia, lucharon para poder destrabar un partido intenso ante México.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

6 de agosto de 2026 a las 10:13 p. m.
Colombia vs. México
Colombia vs. México Foto: Federación Mexicana de Fútbol

La Selección Colombia femenina obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y Del Caribe que se desarrollan en Santo Domingo, República Dominicana. Las guerreras colombianas disputaron la final ante México y tras un intenso encuentro lograron el segundo lugar del podio.

BOGOTA, COLOMBIA - MAY 29: Head coach of Colombia Nestor Lorenzo attends a training session at Metropolitano de Techo Stadium on May 28, 2026 in Bogota, Colombia. Colombia continues its preparation ahead of the FIFA World Cup 2026. (Photo by Andres Rot/Getty Images) (Photo by Andres Rot / Getty Images South America / Getty Images via AFP)
Lorenzo tendrá nuevo asistente técnico en la Selección Colombia: Ministerio del Deporte agiliza su nombramiento
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: FIFA President Gianni Infantino holds the trophy at full-time following the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)
Comunicado oficial de la Fifa sobre el futuro de Infantino y la sede de la final del Mundial 2030

Lo que parecía un resultado histórico para la Selección Colombia femenina, se convirtió en una derrota, tras perder en los penaltis.

Pese a la derrota, la Selección Colombia Femenina es uno de los equipos más competitivos de Latinoamérica. El camino desde las categorías juveniles hasta la mayores se ratifica con nuevos talentos, que ahora alcanzan la gloria en los Centro Caribes, pero algo está faltando y fallando en esa formación, pues todo se queda a las puertas de la gesta histórica y el máximo objetivo.

Colombia vs. México
Colombia vs. México Foto: Federación Mexicana de Fútbol

Las jugadoras, dirigidas por el técnico Angelo Marsiglia, lucharon para poder destrabar un partido intenso ante México, que finalizó 0-0 en los 90 minutos y tuvo que definirse en penaltis, tras el 1-1 en el tiempo extra, que nunca se vio, cuando la Selección Colombia anotó el 1-0 finalizando la prórroga.

La final Colombia vs. México se disputó en el Estadio Cibao, ubicado en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la ciudad de Santiago de los Caballeros, a algo más de dos horas de distancia desde Santo Domingo.

Colombia hace historia para el deporte colombiano

La Selección Colombia femenina pudo clasificar a la final luego de eliminar a Venezuela en las semifinales del torneo de fútbol, luego de imponerse en los penaltis por 4-3 y remontar un 2-0.

La mentalidad de las futbolistas colombianas fue puesta a prueba con las venezolanas y lograron superar de gran manera para mantener la pelea por el oro. En la final, todo se fue al piso.

Ante México, el reto fue mayor. La defensa liderada por Stefani Perlaza estuvo a la altura ante unas mexicanas que tuvieron la intensidad y estuvieron cerca de abrir el marcador con varias opciones.

La Selección Colombia mostró potencia en los duelos, ganaba la pelota, alejaba el peligro de su arco y evitaba los avances del rival. La ofensiva se hizo presente en la prórroga pero el oro les fue arrebatado cuando ya lo tenían prácticamente ganado.

Se gestó el 1-1 con gol de Ingrid Guerra al minuto 118 y una mala salida de la portera Jimena Ospina complicó a Colombia y la llevó a los penaltis en el 123′. Allí, todo se consumó, México anotó sus cobros y Colombia falló dos, suficientes para que las mexicanas se quedaran con la medalla de oro.

Medallas de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Con esta nueva plata en el fútbol femenino, la delegación de Colombia se ubica en la segunda posición del medallero, con 215 medallas, 69 de oro, 80 de plata y 66 de bronce. México está en la primera posición.

1México1459490328
2Colombia698066215
3Cuba413443118
4Venezuela284979156
5Rep. Dominicana242353100
6Puerto Rico23283788
7Guatemala14273475
8El Salvador641121
9Costa Rica551323
10Trinidad y Tobago54817
11Panamá36615
12Guyana3126
13Guadalupe2035
14Barbados1517
15Honduras1449
16Jamaica1269
17Haití1124
18Nicaragua0235
19Bermuda0123
20Islas Vírgenes0112