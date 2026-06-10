Así reaccionó Catalina Usme al título de Colombia en la Liga de Naciones: no la convocaron

La primera Liga de Naciones Femenina, organizada por Conmebol, quedó en manos de la Selección Colombia. Las ‘superpoderosas’ ganaron frente a Paraguay en Asunción (3-4) y quedaron primeras de la tabla con 20 puntos.

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Daniela Montoya y Leicy Santos se encargaron de levantar el trofeo en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, pero muchos hinchas preguntaron por la ausencia de Catalina Usme.

Y es que la hoy capitana del América de Cali fue, durante mucho tiempo, la principal referente del vestuario en la Selección Colombia.

Cata Usme es la goleadora histórica de la Tricolor y su última aparición bajo las órdenes de Ángelo Marsiglia fue en la Copa América de 2025, que terminó con derrota en la final ante Brasil.

Desde entonces ha brillado por su ausencia en las convocatorias para amistosos y especialmente en la Liga de Naciones, torneo que entregaba cupos para el próximo Mundial.

Cata Usme compartió mensajes

En su cuenta de Instagram, Catalina Usme compartió la publicación de la Selección Colombia en la que se confirmaba el título e incluía la foto de todas las jugadoras que estaban convocadas para esta doble fecha.

La goleadora solo añadió tres emojis: una diana, la bandera de Colombia y un corazón.

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Más tarde compartió mensajes de otros usuarios que la hicieron parte del logro, aun cuando no estaba con las otras ‘superpoderosas’ en Paraguay. “Gracias, Maria Catalina. Hoy se celebra un título que tú ayudaste a construir. Pasaríamos como desagradecidos al no nombrarte hoy aquí. Gracias por enseñarles a estas niñas que sí se puede, que sí están listas para representar a un país, que las mujeres sí jugamos fútbol. María, este título también es tuyo”, escribió una seguidora.

“Nadie se merece esto más que tú. Por los años de entrega, sacrificio y amor por esta camiseta. Por todas las alegrías que nos diste, por cada batalla que libraste y por cada vez que defendiste estos colores con el alma. Gracias, capi, tu legado será eterno”, decía otro de los mensajes compartidos por Cata Usme en su cuenta personal.

Catalina Usme estuvo pendiente de la Selección Colombia en la Liga de Naciones. Foto: Instagram @catausme

Públicamente no dio unas palabras para las jugadoras de la Selección Colombia Femenina, pero sí estuvo pendiente del partido definitivo que se jugó en Asunción.

Más allá de no estar presente en la cancha, Usme sigue siendo un símbolo del fútbol femenino en Colombia y todavía tiene larga ventaja como máxima goleadora.

La Tricolor no solo consiguió un título valioso para el proyecto, sino que clasificó al Mundial del próximo año, que se disputará en Brasil y contará con 32 selecciones en total por primera vez en su historia.