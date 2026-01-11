Catalina Usme vuelve al fútbol colombiano: tiene nuevo equipo tras su corto paso por Perú

Catalina Usme vuelve a casa. Después de experiencias agridulces en Pachuca, Galatasaray y Universitario, la experimentada jugadora está de regreso en el fútbol profesional colombiano para defender los colores del América de Cali.

Cata no vuelve sola, pues será dirigida una vez más por su hermano Andrés Usme con quien también compartió esa reciente experiencia en Perú.

América de Cali sacude el mercado: repatrió bicampeón y anunció otro refuerzo extranjero

Hace menos de un mes, Universitario anunció la salida de los hermanos Usme y dejó en incógnita el futuro de la máxima goleadora histórica de la Selección Colombia Femenina.

Pero América de Cali levantó el teléfono rápidamente para hacerle una oferta y convencerla de que se sentirá como en casa en la sede de Cascajal.

El cuadro escarlata es uno de los clubes más importantes del fútbol femenino en Colombia, sin embargo, ha perdido brillo en los últimos años coincidiendo con la partida de Catalina Usme.

El año pasado, por ejemplo, quedaron eliminadas en los cuadrangulares semifinales detrás de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. Ese torneo quedó en manos del Deportivo Cali, equipo que está mandando la parada en las temporadas recientes.

La idea con el regreso de Cata Usme es que América vuelva a ser una potencia en la Liga Femenina y recupere el trono que ahora mismo pertenece a Cali y Santa Fe con tres títulos cada uno.

Comunicado oficial del América de Cali

“El director técnico Andrés Usme y la histórica capitana Catalina Usme regresan a nuestro plantel profesional, de cara a los retos deportivos de la temporada 2026″, anunció el club vallecaucano en un comunicado oficial.

América, agregó: “nuestra capitana campeona Catalina Usme, ídola, goleadora histórica del club y referente de la Selección Colombia, regresa a casa tras su experiencia internacional, con el objetivo de aportar su liderazgo, jerarquía y compromiso en la búsqueda de nuevos logros para nuestra historia”.

“Con este regreso, se empieza a conformar el plantel femenino que irá por todo en este 2026″, anunció el club escarlata.

Andrés y Catalina Usme, nuevos fichajes del América de Cali. Foto: @AméricadeCali

Catalina Usme fue campeona con América de Cali en dos oportunidades, 2019 y 2022, siendo pieza fundamental en el liderazgo dentro del camerino y su aporte goleador sobre el campo de juego.

Ese gran desempeño le permitió ser convocada en múltiples oportunidades para la Selección Colombia, además de levantar interés en el exterior. En 2023 partió rumbo a Pachuca de México, antes de probar suerte en Europa con Galatasaray y volver a Sudamérica para vestirse con los colores de Universitario.

Tras la decepción en la Copa América del año pasado, Usme no ha vuelto a recibir convocatorias a la Tricolor y su regreso es toda una incógnita bajo las órdenes de Ángelo Marsiglia.