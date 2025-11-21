Vuelve y juega con Catalina Usme: dictamen en Selección Colombia no fue lo esperado para Liga de Naciones

Nuevamente, Catalina Usme fue borrada de la convocatoria de la Selección Colombia Femenina que se dio a conocer en las últimas horas de este viernes, 21 de noviembre.

El entrenador Ángelo Marsiglia dio continuidad a la sangre nueva de su último llamado, en el que aparecen como nombres fuertes Leicy Santos y Linda Caicedo.

Esta citación se da en vísperas de lo que será una fecha más de la Liga de Naciones Femenina; la última de 2025, ante Bolivia, en condición de visita.

Será este juego en tierras bolivianas el tercero que dispute la Tricolor, luego de haber ganado los primeros dos juegos ante Perú y Ecuador, respectivamente.

Sobre las razones de una nueva ausencia de Usme, hasta ahora, se desconocen los motivos para no ser tenida en cuenta.

𝗘𝗫𝗣𝗘𝗥𝗜𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗬 𝗖𝗔𝗧𝗘𝗚𝗢𝗥𝗜́𝗔 🔝🇨🇴



Catalina Usme fue elegida mejor futbolista del Clausura 2025 de la Liga Femenina.



¡Por más objetivos cumplidos, «Cata»! 💪#ConLasLeonasHastaElFinal pic.twitter.com/OD9SAuvrLt — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) November 16, 2025

Lo que es extraño de este destierro a una de las referentes, es que esta mantiene continuidad con su club, Universitario de Perú, es más, hace poco logró ser campeona con el club inca de un torneo local.

También fue seleccionada por la liga peruana como la mejor jugadora del segundo torneo del año: “Catalina Usme fue elegida mejor futbolista del Clausura 2025 de la Liga Femenina”.

¿Otra vez decisión técnica?

La última vez que Usme no fue llamada, el entrenador Ángelo Marsiglia tuvo que salir a aclarar por qué dejó por fuera a una jugadora que ostenta ser la máxima goleadora en la historia de la Selección Colombia Femenina.

En rueda de prensa, entregó sin tapujos sus razones para no tener en cuenta a Usme, quien milita en Universitario, de Perú.

“Lo de Cata, ella está bien. Fue una decisión netamente técnica”, generó conmoción absoluta al decir ello.

A su vez, dio a entender que es “Una apuesta a lo que es la parte de juventud en la propuesta ofensiva, con mucha velocidad”.

Al parecer, para Marsiglia el recambio generacional de Colombia Femenina debe hacerse sin las habituales, y con unas nuevas que irán de menos a más.

“Otras características que queremos ver, por eso fueron las decisiones”, completó en sus explicaciones sobre el caso de Usme.

Lista para la próxima fecha de Liga de Naciones

Arqueras: Katherine Tapia (Palmeiras - BRA), Natalia Giraldo (América De Cali), Luisa Agudelo (Deportivo Cali).

Defensas: Mary José Álvarez (Atlético Nacional), Daniela Arias (San Diego Wave F.C. - USA), Carolina Arias (América De Cali), Jorelyn Carabalí (Brighton & Hove Albion F.C. - ENG), Liz Katerine Osorio (Atlético Nacional), Ana María Guzmán (Palmeiras - BRA), Yirleidis Quejada (C.F. Pachuca - MEX), Manuela Vanegas (Brighton & Hove Albion F.C. - ENG).

Volantes: Juana Ortegón (Independiente Santa Fe), Ilana Izquierdo (Atlético San Luis - MEX), Daniela Montoya (Gremio - BRA), Mariana Muñoz (América De Cali), Marcela Restrepo (C.F. Monterrey - MEX), Leicy Santos (Washington Spirit - USA).