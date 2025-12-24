Deportes

Siguen las malas noticias para Catalina Usme: dura decisión es oficial y queda a la deriva

Le volvió a pasar en Perú cinco meses después de haber llegado procedente de Galatasaray; su hermano tampoco se salvó.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 4:20 p. m.
Catalina Usme es la máxima goleadora histórica de la Selección Colombia.
Catalina Usme se volvió a quedar sin equipo. La colombiana entró en la lista de salidas de Universitario de Perú, igual que le había sucedido a mitad de año en Galatasaray.

Su hermano Andrés Usme tampoco se salvó y fue destituido como técnico del conjunto crema.

Los cinco posibles destinos de Luisa Agudelo para 2026: se confirmó la lista de equipos

La salida de Cata ha generado división de opiniones entre la hinchada de Universitario, pues la consideraban pieza clave para disputar la próxima temporada.

En apenas cinco meses de contrato, disputó 14 partidos oficiales y marcó en 11 oportunidades aportando para el título del Torneo Clausura además de la clasificación a la Copa Libertadores Femenina.

Cata Usme recibió comentarios favorables por parte de la hinchada de Universitario, que lamenta su partida justo después de anunciarse el cambio en la dirección técnica.

Sin club y sin Selección Colombia

El 2025 ha sido un año difícil para la máxima goleadora histórica de la Selección Colombia, pues se quedó sin equipo en plena Copa América y luego perdió la final de la Copa América a manos de Brasil.

Universitario parecía ser la oportunidad para redimirse y todo iba bien hasta esta decisión que tomó por sorpresa a los hinchas del conjunto inca.

“Agradecemos a Catalina Usme por su profesionalismo con la camiseta crema y los goles anotados en su reciente paso por las Leonas”, informó el club en sus redes sociales.

El valor que pagarían por James Rodríguez en su nuevo destino: el 10 estaría cerca de “sellar su fichaje”

Ahora su futuro queda en incógnita y la espera de ofertas para continuar escribiendo historia como una de las futbolistas más exitosas del país.

Mientras tanto, su puesto en la Selección Colombia lo están ocupando otras jugadoras por decisión del técnico Ángelo Marsiglia.

Catalina Usme ha brillado por su ausencia en las últimas convocatorias, situación que no ha pasado desapercibida para los fanáticos de la Tricolor que preguntan las razones de esta medida y si tendrá la posibilidad de despedirse antes del retiro.

Cabe recordar que Cata tiene 35 años y hace rato viene amagando con la posibilidad de dar un paso al costado para cumplir su sueño de ser entrenadora.

Universitario estrena técnico

Unas horas después de haber anunciado la salida de Catalina Usme (y su hermano Andrés), en Universitario confirmaron la llegada del nuevo técnico que asumirá las riendas para 2026.

Se trata del chileno Carlos Véliz, que ha pasado por clubes históricos como Colo-Colo y U de Chile.

“Carlos Alberto Véliz Schmauck es el nuevo director técnico del equipo femenino de fútbol del Club Universitario de Deportes. La institución apuesta por un entrenador con amplia trayectoria y logros importantes a nivel sudamericano“, indicaron en el comunicado oficial.

Véliz llega a preparar lo que será la Copa Libertadores del próximo año. “Se caracteriza por una propuesta táctica ordenada, intensidad en el juego y un enfoque competitivo que potencia el rendimiento colectivo e individual de sus futbolistas, cualidades que se alinean con el proyecto deportivo de las Leonas”, agregó Universitario.

