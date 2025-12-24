Deportes

El valor que pagarían por James Rodríguez en su nuevo destino: el 10 estaría cerca de “sellar su fichaje”

Un prestigioso equipo apostaría nuevamente por el capitán de la Selección Colmombia. La cifra millonaria que pondrían para convencerlo fue revelada en México.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

24 de diciembre de 2025, 3:02 p. m.
James Rodríguez se quedó sin equipo al final de 2025. La MLS es uno de los posibles destinos que tendría el 10.
James Rodríguez se quedó sin equipo al final de 2025. La MLS es uno de los posibles destinos que tendría el 10. Foto: Getty Images

James Rodríguez no ha sido tema de conversación fuerte en el último tiempo. Después de que se supiera que saldría de Club León a fin de temporada, se le ha relacionado con clubes, pero nada se ha convertido en oferta formal y concreta.

En algún momento se habló de Pumas UNAM, así com Orlando City, de los Estados Unidos. Estos negaron que estuvieran interesados en el 10 colombiano, quien sigue quedando a la deriva a meses de 2026 y la próxima Copa del Mundo.

James Rodríguez alista lo que será su participación en la Copa del Mundo 2026.
James Rodríguez alista lo que será su participación en la Copa del Mundo 2026. Foto: AFP

Aunque poco se dijera en las últimas semanas del cucuteño, en las últimas horas desde México ha salido una versión que sorprende. Esta llama la atención, debido a que quien la entrega habla de una posible vuelta de Rodríguez a un club en el que ya estuvo.

TV Azteca, de suelo manito, es el portal que dio a conocer la información que maneja y la cual tituló: “São Paulo sería el club que estaría más cerca de sellar su fichaje”.

Dicha versión causa una gran sorpresa, debido a que no estaba en el radar que los paulistas pudiesen contemplarse una segunda oportunidad para el volante que pasó por su plantilla entre 2023 y 2024.

Oferta para repatriar a James

En otro apartado del texto, el citado medio recalca lo dicho con otra cita que: “São Paulo busca el regreso de James Rodríguez”.

Al parecer, sería tan formal lo que se está diciendo, que ya habría charlas entre las partes para conseguir un trato que los beneficie a ambos.

“Reportes indican que el conjunto brasileño estaría negociando en secreto el regreso de James Rodríguez", revelan en México.

Golpe bajo contra James Rodríguez: le cayó pésima noticia a pocos meses del Mundial 2026

" Cabe destacar que el ‘10’ de la selección de Colombia jugó un año en el ‘Tricolor’, entre el 2023 y 2024. Desde Brasil creen que el actual jugador de León tiene mucho por dar y ya se dieron a conocer las cifras que le habrían ofrecido para convencerlo y así ejecutar su regreso", complementan.

Una de las trabas más grandes para que Rodríguez Rubio firme con algún club es las cifras que este pide. En Colombia es inviable, por eso es que ha recalado en México o Brasil, donde sí se les facilita el tema económico.

SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 10: James Rodriguez of Sao Paulo runs during a Group B match between Sao Paulo and Cobresal as part of Copa CONMEBOL Libertadores 2024 at MorumBIS on April 10, 2024 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)
James Rodríguez durante su etapa con Sao Paulo. Foto: Getty Images

Esta vez, su vuelta a suelo brasileño costaría menos de lo que fue su paso a México con Club León, no obstante, las garantías que irían en el contrato sí le llamarían la atención a James.

“La información menciona que el conjunto paulista estaría dispuesto a pagarle a James Rodríguez alrededor de 4 millones de dólares por año", sería el costo de la transacción para volver a Morumbí.

Confirman el equipo que está más cerca de fichar a James Rodríguez: “Lleva ventaja”

“Si bien es cierto que este monto es menor al que recibe actualmente en México (unos 5 millones de dólares al año), São Paulo aumentó considerablemente su oferta respecto a lo que percibió con el equipo durante su primera etapa, que fue breve, pero mediática”, agregan, dando cuenta del interés real de los paulistas por tener al colombiano.

En su primera etapa con São Paulo, el volante cucuteño jugó un total de 22 partidos, marcó 2 y aportó 4 asistencias.

