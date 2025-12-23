Prensa mexicana filtra posible regreso de James Rodríguez a club donde ya jugó: fue borrado y hay dudas

En pleno mes de diciembre de 2025, sigue siendo una incógnita el futuro de James Rodríguez. El volante dejó Club León tras finalizar el contrato, y no hay noticias sobre el equipo que lo recibirá en 2026, año de Mundial con Selección Colombia.

Sin embargo, este martes, 23 de diciembre, llegaron noticias desde México. Parece que hay un equipo que buscaría cerrar el fichaje de James Rodríguez, tal como reporta la prensa de ese país. De hecho, es un club que ya tuvo al volante en sus filas.

¿James Rodríguez regresaría a São Paulo?

Fue el medio TV Azteca Deportes el que entregó detalles al respecto. Afirma que todo se estaría dando en secreto, pero que desde el club paulista harían todo lo posible para volver a tenerlo en sus filas.

“Reportes indican que el conjunto brasileño estaría negociando en secreto el regreso de James Rodríguez. Cabe destacar que el ‘10’ de la selección de Colombia jugó un año en el ‘Tricolor’, entre el 2023 y 2024. Desde Brasil creen que el actual jugador de León tiene mucho por dar y ya se dieron a conocer las cifras que le habrían ofrecido para convencerlo y así ejecutar su regreso”, revelan en el medio referenciado.

Y añaden la suma que desde São Paulo le ofrecerían a James Rodríguez: “El conjunto paulista estaría dispuesto a pagarle a James Rodríguez alrededor de 4 millones de dólares por año. Si bien es cierto que este monto es menor al que recibe actualmente en México (unos 5 millones de dólares al año), São Paulo aumentó considerablemente su oferta respecto a lo que percibió con el equipo durante su primera etapa, que fue breve, pero mediática”.

James Rodríguez no se fue bien de São Paulo

Los últimos meses de James Rodríguez en São Paulo, antes de jugar la Copa América 2024 con Selección Colombia, no fueron para nada buenos. El técnico del equipo por aquel entonces, Luis Zubeldía, no tuvo en cuenta al volante, incluso, lo acabó borrando de varios partidos.

James Rodríguez y Luis Zubeldía no compaginaron en Sao Paulo Foto: Getty Images

El salvavidas de James fue la Copa América, donde acabó siendo el mejor jugador y eso le abrió paso al Rayo Vallecano de España. Sin embargo, en Madrid tampoco encajó, ahí bajo las órdenes de Iñigo Pérez, y migró al Club León de México, donde sí tuvo minutos.

La prioridad de James es sumar buenas actuaciones que le permitan desarrollarse de la mejor manera para el Mundial 2026. Si lo de São Paulo se confirma, el actual técnico del equipo brasileño es Hernán Crespo. ¿James tendría continuidad con el argentino? Habrá que esperar.