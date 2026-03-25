Es intocable James Rodríguez para Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Así lo dejó ver el entrenador, luego de las últimas declaraciones dadas previo al amistoso de este jueves ante Croacia en Estados Unidos.

”Es importante el nivel que traigan de sus clubes, pero no es definitivo. Porque algunos jugadores ya están instalados dentro del equipo, conocen lo que hacen y siempre han rendido dentro del equipo”, declaró dando a entender que hay unos fijos, entre los que está el 10.

🇨🇴⚽”Es importante el nivel que traigan de sus clubes, pero no es definitivo. Porque algunos jugadores ya están instalados dentro del equipo, conocen lo que hacen y siempre han rendido dentro del equipo”. Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia.



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“En lo físico se le ve muy bien; de pronto le faltan minutos de fútbol a James en particular”, completó.

En Minnesota United, el cucuteño apenas ha podido sumar unos cuantos minutos desde su arribo a la MLS. Sus primeros días trajeron consigo lesiones, producto del césped artificial que se usa en Norteamérica.

James Rodríguez, 10 de Minessota United y Selección Colombia Foto: MLS via Getty Images

Fue el mismo James el que dio a conocer que eso lo afectó, pero ya luego para los partidos ante Vancouver Whitecaps y Seattle Sounders FC pudo entrar en acción, para dar destellos de su calidad con pases precisos.

Su entrenador en Estados Unidos, Cameron Knowles, lo elogió por el impacto que tiene una vez entra al campo. “Se notó su impacto cuando entró al partido. Creo que las ocasiones que creó son ocasiones que podemos aprovechar para marcar y ganar”, declaró.

Análisis de Croacia y Francia

Lorenzo no solo habló de James; también hizo referencia a lo que será medirse con las últimas dos subcampeonas mundiales durante la próxima fecha Fifa.

“A lo largo del proceso hemos tratado de probarnos con grandes equipos, hemos jugado con los campeones de todas las confederaciones", resaltó de lo que se ha hecho bajo su mandato.

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“Queremos competir y ver a qué altura estamos y esperamos estar algún día en la posición de Francia o Croacia en los mundiales”, señaló expectante de lo que serán los retos de este martes, 26 y jueves, 29 de marzo, respectivamente.

Caso Sebastián Villa

Un tema que también fue tocado en rueda de prensa estuvo relacionado con Sebastián Villa. Dicho extremo, figura en Argentina, pero con un caso legal pasado en ese mismo país, fue anunciado como el palazo de la convocatoria.

Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia. Foto: Getty Images via AFP

Ante lo sucedido en su pasado y lo que es su presente, hubo una polémica por lo que sería ese premio de representar, nuevamente, al cuadro Tricolor.

Aclarando cómo pasó todo, el DT de Colombia acabó con rumores que se generaron: “Han salido a decir que yo a Sebastián Villa lo cité y después lo bajé. Yo hablé con Sebastián Villa, le dije: Te voy a bloquear, pero no quiere decir que vayas a ser convocado”.

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“Después me dijeron que no tiene visa y se le mandó a hacer la visa a todos. Todo se hace con los cincuenta y pico jugadores bloqueados y a Sebastián lo llamé porque, como nunca estuvo en el proceso, le dije: Vas a estar bloqueado, no significa convocado, y después lo llamé para decirle: No vas a ser convocado”, explicó del caso que llegó a tener repercusión fuerte en Colombia y Argentina.