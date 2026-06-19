En Millonarios no seguiría un jugador campeón: tiene mercado en el FPC

Más noticias sobre el mercado de pases en Millonarios son tendencia en Colombia. Este viernes, 19 de junio de 2026, empezó a circular un rumor que indica que Juan Carlos Pereira, campeón de todo en Colombia con el albiazul, estaría próximo a dejar la institución.

Los cinco fichajes que necesita Millonarios: se confirmó la lista para el segundo semestre

Cabe recordar que Juan Carlos Pereira se recupera de una delicada lesión en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Desde septiembre de 2025, Millonarios reportó la lesión y desde ahí el jugador de 33 años no ha podido jugar.

“Juan Carlos Pereira no seguirá en Millonarios”

Quien entregó la información fue el periodista Mariano Olsen, por medio de su cuenta de X: “Juan Carlos Pereira (33) no seguirá en Millonarios. Una vez que reciba el alta médica de club, será agente libre. Varios equipos del FPC ya sondearon al mediocampista cartagenero”.

CONFIRMADO

JUAN CARLOS PEREIRA (33) no seguirá en @MillosFCoficial

Una vez que reciba el alta médica de club, será agente libre.

Varios equipos del FPC ya sondearon al mediocampista cartagenero. pic.twitter.com/PdSdsWsvCF — Mariano Olsen (@olsendeportes) June 19, 2026

Resta esperar que los días avancen para conocer más detalles al respecto. Sin embargo, tal como menciona Olsen, el alta médica de Juan Carlos Pereira es vital de cara al interés de cualquier equipo por contar con sus servicios.

Además del embajador, Pereira también ha jugado para Unión Magdalena, Cúcuta Deportivo, Orsomarso, Independiente Medellín y Aguablanca.

Barrida en Millonarios: estos son los cuatro jugadores que han salido hasta ahora

Si se confirma la salida de Juan Carlos Pereira, sería la quinta baja de Millonarios de cara a la Liga BetPlay 2026-ll. El equipo capitalino ya confirmó que Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas Hurtado y Nicolás Giraldo no siguen con la institución.

▶️ Comunicado Oficial Diego Novoa pic.twitter.com/UT1kYHNiUb — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 17, 2026

▶️ Comunicado Oficial Alex Castro pic.twitter.com/hUZj9vAsFJ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 18, 2026

▶️ Comunicado Oficial Jorge Hurtado pic.twitter.com/v6W9Ep7huI — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 18, 2026

▶️ Comunicado Oficial Nicolás Giraldo pic.twitter.com/xjnZjWXWTJ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 18, 2026

Las salidas corresponden a jugadores que han sido resistidos por la hinchada. Varios de los mencionados no tuvieron un desempeño aplaudido por la parcialidad, y los malos resultados del equipo obligan a cambios profundos.

Millonarios apunta a un segundo semestre de 2026 donde pueda marcar la diferencia, ya sea en Copa o Liga BetPlay. Al haber quedado eliminados en fase de grupos de Copa Sudamericana, las aspiraciones son en torneos locales.

De la mano del técnico Fabián Bustos, Millonarios tiene la obligación de clasificar a las fases finales de la Liga BetPlay 2026-ll. La última vez que estuvo peleando el campeonato, en semifinales, fue para 2025-l. De ahí en adelante, solo eliminaciones y críticas.

Son días movidos en el equipo de Bogotá, que cumplió 80 años el pasado 18 de junio. Los hinchas celebraron y también dejaron comentarios en las redes sociales de una de las instituciones más laureadas de Colombia.