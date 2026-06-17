Los cinco fichajes que necesita Millonarios: se confirmó la lista para el segundo semestre

Mientras todos los ojos del país están puestos en el debut de la Selección Colombia, la plantilla de Millonarios inició sus trabajos de pretemporada pensando en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026.

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El conjunto embajador todavía no tiene fichajes confirmados, sin embargo, definió las posiciones a reforzar en el mercado de fichajes:

Arquero

Defensor central

Lateral derecho

Volante ofensivo

Extremo

Fabián Bustos está condicionado a sumar victorias para mantener su puesto y por eso entregó una lista de solicitudes a la dirección deportiva encabezada por Ariel Michaloutsos.

Mientras empiezan a llegar los refuerzos, el cuerpo técnico trabajará con la mayor parte de la nómina que disputó el primer semestre. La baja más importante es la de Radamel Falcao García, que está en Estados Unidos para la transmisión del Mundial 2026 por ESPN.

Renovaciones y nuevos fichajes

Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, reveló algunas novedades en el inicio de pretemporada en la sede deportiva de Millonarios.

"El tema de renovaciones (Falcao, Novoa, Alex Castro, Cabezas Hurtado y Mackalister) se debe anunciar de forma oficial esta semana“, indicó a través de su cuenta de X.

En esa misma publicación enumeró los cinco fichajes que Millonarios tiene en mente para el segundo semestre de 2026. “Arquero, central, lateral, volante y extremo”, indicó.

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Cabe recordar que la Liga BetPlay 2026-I arrancará a mediados del mes de junio, por lo que todavía queda tiempo de sobra para negociar con los nombres que tienen en carpeta y atinarle a la mejor elección posible.

La prioridad para los azules es el arco. Guillermo de Amores y Diego Novoa fueron un dolor de cabeza para la hinchada durante el primer semestre, cometiendo errores graves que costaron la eliminación en la liga local y la Copa Sudamericana.

Sobre la mesa han sonado varios candidatos, pero ninguno ha llegado a tener negociaciones concretas para sumarse al conjunto capitalino.

Montero no podrá ser

El sueño de la afición azul era volver a ver a Álvaro Montero en el arco norte de El Campín, pero su gran nivel en Vélez Sarsfield y la convocatoria a la Selección Colombia hacen casi imposible que pueda ser un candidato real.

De hecho, Montero se encuentra en carpeta para sumarse como refuerzo de Boca Juniors.

Los primeros contactos ya se han entablado entre las partes, pero todo depende de habilitar un cupo de extranjero en la plantilla xeneize. El guardameta guajiro será el segundo arquero de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA, esperando por su oportunidad detrás de Camilo Vargas.

Millonarios saldría beneficiado económicamente si es que Montero cambia de equipo, pues todavía conserva el mayor porcentaje de sus derechos deportivos.