Millonarios redondea un enorme fracaso y la crisis aumenta: eliminado de la Copa Sudamericana

Millonarios perdió 2-1 con O’Higgins de Chile en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá y quedó eliminado de Copa Sudamericana. Cuando el empate le bastaba para seguir con torneo internacional en el segundo semestre, pasó lo impensado y cayó con el equipo chileno ante su gente.

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Bastian Yáñez apenas a los seis minutos de comenzar el partido abrió el marcador y avecinaba lo que iba a suceder. Alan Robledo a los 37′ aumentó el marcador y eso bastó para sacar tres puntos más que necesarios en sus objetivos de pasar de ronda. A Millonarios solamente le alcanzó para descontar con un remate de Rodrigo Contreras en la segunda parte.

Sorpresivo triunfo de O’Higgins cuando menos era favorito en la ciudad de Bogotá. Así, Millonarios cierra su participación en la tercera posición del grupo en la Copa Sudamericana con ocho puntos, dos menos que O’Higgins, que avanza a los playoffs.

En el otro partido del grupo Sao Paulo hizo el trámite ante Boston River y ganó 2-0 para ser el líder y pasar directamente a los octavos de final. Millonarios suma otro fracaso y la hinchada azul no para las protestas tras el discreto semestre en el ámbito local y en las competiciones internacionales.

Encuentro entre Millonarios y O'Higgins por Sudamericana. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Y es que en la previa se creía que Millonarios iba a sacar el resultado en el estadio El Campín. Incluso una victoria le podría dejar primero si Sao Paulo no podía con Boston River. Las cosas salieron muy mal y en el primer tiempo O’Higgins le cobró y el 2-0 mostró las deficiencias del club azul que lo llevaron a firmar otro fracaso.

Crisis en Millonarios

Los ojos se colocan en el cuerpo técnico de Fabián Bustos y su trabajo en estos meses. Las cosas no le salieron bien. En Liga Betplay, dijo que la eliminación se consumó tras el mal comienzo del entrenador anterior y su esfuerzo no alcanzó.

En la Copa Betplay se ha visto sorprendido por equipos como Patriotas y Boyacá Chicó y ahora en Sudamericana quedó eliminado de todo. El trabajo de Bustos queda bajo la mira y también se analiza la continuidad de la gran mayoría de nómina, comenzando por los dos arqueros: Guillermo De Amores y Diego Novoa, quienes no dan garantías.

A Millonarios le quedará un partido de Copa Betplay contra Atlético FC, para cerrar un discreto semestre y replantear sus objetivos para el siguiente semestre.