Millonarios vs. O’Higgins: Inteligencia Artificial predice quién clasificará en Copa Sudamericana

Millonarios recibe a O’Higgins, este martes 26 de mayo, por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Es un duelo directo de dos equipos que buscan clasificar a octavos de final o playoffs.

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Los embajadores tienen varias formas de clasificar a alguna de las dos siguientes rondas, pero lo más importante es que dependen de sí mismos. Si ganan o empatan ante O’Higgins, asegurarán el paso a playoffs, pase lo que pase.

Ahora bien, si Millonarios gana, y São Paulo empata o pierde con Boston River en casa, los albiazules clasificarán a octavos de final directamente, como líderes del grupo.

En el peor de los casos, si Millonarios pierde con O’Higgins en El Campín, los dirigidos por Fabián Bustos quedarán eliminados de la competencia continental, misma donde ya han sido dos veces semifinalistas (2007 y 2012).

Inteligencia Artificial: “Millonarios le ganará 2-0 a O’Higgins e irá a playoffs”

“El conjunto local impondrá las condiciones del encuentro impulsado principalmente por el factor de la altitud y la urgencia de asegurar su liderato en la última jornada. La propuesta táctica se basará en una presión alta y transiciones rápidas por las bandas, desgastando físicamente a un rival que suele replegarse pero que sufre cuando se le cambia el ritmo en zonas de seguridad”, vaticinó Gemini.

Para la IA, Millonarios vencerá a O'Higgins en la última fecha del grupo en Copa Sudamericana. Foto: Photosport via AFP

Ahora bien, a su vez, también predijo que São Paulo le va a ganar 3-0 a Boston River: “El poderío de la localía en territorio brasileño y la notable diferencia en la jerarquía colectiva inclinarán la balanza por completo desde los minutos iniciales. Los dueños de casa dominarán la posesión del balón en el mediocampo, ahogando la salida de un equipo uruguayo que se verá obligado a defender muy cerca de su propia portería”.

São Paulo pasará por encima de Boston River con un contundente 3-0, según la IA, Foto: AFP

Con base a lo que predice la Inteligencia Artificial, São Paulo clasificaría a octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras que Millonarios iría a playoffs. Eso implicaría que el elenco embajador se enfrentaría contra el tercero de algún grupo proveniente de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Así las cosas, en varios escenarios queda beneficiado Millonarios y para la IA también saldrá avante. Se trata de una oportunidad histórica, pues los capitalinos no han podido brillar en torneos internacionales desde hace varios años.

A la fecha, solo un equipo colombiano ha podido ganar la Copa Sudamericana desde que se desarrolla en 2002. Casualmente, se trata del rival de patio de Millonarios, Independiente Santa Fe, que levantó el trofeo en 2015.