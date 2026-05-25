El llanto de Juan Camilo Potilla tras ser convocado al Mundial 2026: Gustavo Puerta también se pronunció

Quedó en video la reacción de Gustavo Puerta y Juan Camilo Portilla, dos de los 26 convocados por la Selección Colombia al Mundial 2026, cuando se enteraron que el técnico Néstor Lorenzo los había incluido en la lista definitiva.

El once ideal de la Selección Colombia con los borrados por Lorenzo del Mundial: varias figuras

Puerta y Portilla comparten una particularidad, y es que son representados por la misma agencia de jugadores: Top Athlete Management, liderada por Tomas Sarmiento. Por tanto, el presidente de la entidad habló con ellos tan pronto se supo la inclusión de ambos en los convocados al Mundial 2026.

El llanto de Juan Camilo Portilla por ser llevado al Mundial 2026

Pamela Nader, novia de Tomas Sarmiento, publicó en sus redes sociales un video que se fue viral. Este se divide en varias partes: primero, la reacción de Nader y de Sarmiento cuando se enteraron de la convocatoria de Juan Camilo y Gustavo, y luego una videollamada con los futbolistas en mención.

Juan Camilo Portilla no aguantó las lágrimas, mientras que Sarmiento también tenía la voz entrecortada. Por su parte, a Puerta se le escuchó decir “a reventarla si Dios quiere”.

Gustavo Puerta: “El sueño del niño”

Ya después, Puerta usó su cuenta oficial de Instagram para escribir un sentido mensaje que acabó generando miles de reacciones y comentarios. Se trata de un post del jugador, con una llamativa imagen y un texto repleto de emocionalidad.

“De niño soñaba con jugar al fútbol, mirando al cielo desde La Victoria, Valle, y creyendo que algún día los sueños sí se podían cumplir. Entre calles, amigos, ilusiones y una bandera en el corazón, nació el sueño de representar a todo un país. Porque los sueños grandes también empiezan en pueblos pequeños. EL SUEÑO DE NIÑO”, escribió Puerta.

Juan Camilo y Gustavo integran el mediocampo de la Selección Colombia junto a Richard Ríos, Jefferson Lerma y Kevin Castaño. Será una pelea llamativa, entre todos, por ganarse un lugar en el onceno titular de Néstor Lorenzo.