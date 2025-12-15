De no mediarse un inconveniente grande, todo parece indicar por lo dicho por la prensa de Brasil, que Juan Camilo Portilla, del proceso actual de Selección Colombia, jugará en 2026 en Atlético Paranaense.

Quien permanece en Talleres de Córdoba de Argentina, estaría a un detalle de ir a otro país, liga y tener cambio de aires en la previa de la Copa del Mundo de mediados del año entrante.

Juan Camilo Portilla, volante de Talleres y la Selección Colombia | Foto: Getty Images

No es la primera vez que se le relaciona al volante de primera línea con el país al que supuestamente irá. Ya en múltiples ocasiones se habló de ir allí por su buen pie y rendimiento, tanto en club, como en su país.

Quien reveló la información en las últimas horas fue el medio UOL, el cual contó detalles de la transacción que ya encontró un avance formal al alcanzar un “acuerdo verbal”.

El citado medio fue claro al señalar que “Atlético Paranaense llegó a un acuerdo verbal con Talleres de Argentina para fichar al centrocampista colombiano Juan Camilo Portilla, integrante de la selección absoluta de Colombia".

🚨Athletico Paranaense llegó a un acuerdo verbal con Talleres por Portilla 🙏🇨🇴.

👀Aún falta resolver el contrato del futbolista. ⬇️https://t.co/JPrRA4C9bK pic.twitter.com/LrsWD1Ik4i — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 15, 2025

En los próximos días lo relacionado con documentación y firmas sería un mero trámite, pues los clubes estarían viéndose beneficiados de dicho negocio; unos con dinero, mientras los otros con un jugador de gran proyección.

Cabe mencionar que hay un detalle que aún está por arreglarse, pero el cual se cree que será solucionado con el mismo Portilla sin inconveniente alguno.

“Aunque no fueron revelados los detalles financieros del acuerdo, UOL ha podido saber que se trata de un traspaso definitivo, que aún está sujeto a un acuerdo contractual entre el jugador y el club brasileño, un punto que permanece abierto…“, mencionan.

De terminar de salir todo bien, Portilla estaría teniendo con los brasileños su cuarta experiencia internacional en su carrera deportiva.

Su trayectoria inició en Universitario de Popayán, para luego irse a Jacksonville Armada (Estados Unidos) y Deportes Melipilla (Chile). Esta salida tan prematura de Colombia le pasó factura, lo que lo hizo volver tres años después a Alianza en 2019.

Relanzando su carrera en el FPC, estuvo con dicho club y después fue comprado por América de Cali. Estar en un grande como ese le abrió las puertas, que lo llevaron a Talleres en 2024.

Juan Camilo Portilla (centro) milita en Talleres de Córdoba | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Constancia para ir al Mundial 2026

Aunque en Argentina no esté en el equipo más vistoso de allí, su buen rendimiento le ha sido suficiente para ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en Selección Colombia.

Más de una vez ‘Porti’ ha sido revulsivo del medio campo, donde Jefferson Lerma y Richard Ríos parecen ser los dueños de dicha zona. A pesar de que sea así, el nacido en Cali ha podido sumar minutos con la Tricolor.

Su último llamado fue para los más recientes juegos amistosos de Colombia, que sirven como preparación de la próxima Copa del Mundo. De seguir en el nivel que está, Juan Camilo podría meterse en la lista de 26 que debe confirmar el argentino.