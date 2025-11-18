Titular confirmada de la Selección Colombia vs. Australia: 8 cambios respecto al juego contra Nueva Zelanda

Este martes 18 de noviembre, a partir de las 8:30 p.m., la Selección Colombia jugará su último partido del año. Será amistoso, por fecha Fifa, ante Australia en el estadio Citi Field de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos).

La expectativa está puesta y se espera que el combinado cafetero cierre con victoria el año. Viene de vencer por 2-1 a Nueva Zelanda, aunque un par de dudas y ganó con un tanto casi agónico de Johan Carbonero.

Selección Colombia en su amistoso contra Nueva Zelanda en noviembre de este 2025. | Foto: AFP

Alineación titular de la Selección Colombia para enfrentar a Australia

Néstor Lorenzo hizo 8 cambios con respecto al partido ante Nueva Zelanda. Los titulares serán: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla, Richard Ríos, Yaser Asprilla, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Desde la previa se divisa un duelo interesante. Tanto Australia como Colombia están clasificadas al Mundial 2026, por lo que aprovechan esta fecha Fifa, y las venideras, para armar un equipo competitivo que se desempeñe de la mejor manera en la cita orbital.

Tony Popovic, entrenador de la Selección de Australia, habló en la rueda de prensa previa al juego. Él y sus dirigidos llegan tras caer ante Venezuela por 1-0, el pasado 14 de noviembre.

“Colombia será más dura, se espera que sean mejores considerando su plantilla, la calidad de sus jugadores y su posición en las Eliminatorias. Son un rival muy fuerte. Venezuela fue buena, dura y difícil para nosotros, pero esta será una verdadera prueba, una que recibimos con los brazos abiertos”, dijo Popovic, en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

Incluso, no ocultó su expectativa por Luis Díaz y lo que podría influir para que el guajiro sea vital en este compromiso. El guajiro, actualmente, es uno de los mejores jugadores del mundo.

“Nos enfrentaremos a los mejores jugadores del mundo en el Mundial, y si consideramos su trayectoria, donde ha jugado (Luis Díaz), nos damos cuenta de que es un jugador que ha disputado partidos al máximo nivel, 50 o 60 al año. Eso es a lo que nos enfrentamos. Pero eso es lo que nos espera en junio”, afirmó el estratega.

Rumores de la prensa afirman que en 2026, la Selección Colombia tendrá a dos rivales de peso previo al Mundial. Se trataría de dos europeos que han sabido brillar en las últimas ediciones de la cita orbital.

Primero hablan de Croacia, instalada en fase de grupos y capitaneada por su leyenda Luka Modric. El propio técnico de dicho país afirmó que la idea de su seleccionado es tener a Colombia como rival.

¿Luka Modric vs. James Rodríguez en amistoso? Todo apunta a que sí, en marzo de 2026. | Foto: Getty Images