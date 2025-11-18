Suscribirse

Deportes

🔴 Colombia vs. Australia EN VIVO: siga en directo las alineaciones, últimas noticias y minuto a minuto del amistoso

Último juego de preparación del año para los dirigidos por Néstor Lorenzo, rumbo al Mundial United 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

18 de noviembre de 2025, 6:18 p. m.
Colombia vs. Australia, último amistoso de la Tricolor de cara al Mundial United 2026
Colombia vs. Australia, último amistoso de la Tricolor de cara al Mundial United 2026. | Foto: Getty Images y AFP

Actualizaciones

Este martes, 18 de noviembre de 2025, la Selección Colombia se juega un amistoso más, ante Australia, en busca de llegar de la mejor forma al Mundial United 2026.

El juego se llevará a cabo desde las 8:30 p.m. en el estadio Citi Field, de New York, en Estados Unidos. Como es habitual Caracol y RCN Televisión tendrán transmisión en vivo.

Selección Colombia celebró ante Nueva Zelanda previo al Mundial 2026
Selección Colombia celebró ante Nueva Zelanda previo al Mundial 2026 | Foto: Getty Images

La Tricolor viene de lograr una victoria ajustada ante Nueva Zelanda el pasado sábado (2-1), con anotaciones de Gustavo Puerta y Johan Carbonero.

Para esta oportunidad se espera que Néstor Lorenzo haga algunos cambios en la nómina titular que jugó el duelo más reciente en La Florida.

Quienes no saldrían del esquema serían Luis Díaz, James Rodríguez y Jefferson Lerma, columna vertebral del cuadro nacional.

Contexto: Clamor a FIFA no fue escuchado: decisión final con Colombia y las 48 clasificadas al Mundial 2026

Minuto a minuto:

Daniel Muñoz salió de la concentración de la Selección Colombia por “motivos familiares”, informó la FCF.

FCF reportó el desplazamiento de la delegación colombiana hasta Nueva York.

Siga en Semana.com el minuto a minuto del último amistoso de Colombia en 2025 frente a Australia.

Así ve el DT de Australia a Díaz, Colombia y compañía

Tony Popovic, entrenador de los australianos, dio su perspectiva de Luis Díaz, Colombia, en general, y calificó el amistoso como su “verdadera prueba”.

“Debemos evitar perder el balón en zonas que puedan perjudicarnos. Será una gran prueba, un gran desafío”, es como califica el mano a mano con Colombia.

Luis Díaz es el jugador a frenar por Australia en el amistoso FIFA de noviembre
Luis Díaz es el jugador a frenar por Australia en el amistoso FIFA de noviembre. | Foto: Getty Images

Sobre las diferencias que espera tengan del juego con Venezuela, con respecto al que vivirán ante la Tricolor, también manifestó: “Colombia será más dura”.

“Son un rival muy fuerte. Venezuela fue buena, dura y difícil para nosotros, pero esta será una verdadera prueba, una que recibimos con los brazos abiertos”, acabó diciendo en rueda de prensa.

Noticias relacionadas

Selección Colombiaamistoso fifaAustraliaen vivo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.