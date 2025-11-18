🔴 Colombia vs. Australia EN VIVO: siga en directo las alineaciones, últimas noticias y minuto a minuto del amistoso

1:00 p.m. Siga en Semana.com el minuto a minuto del último amistoso de Colombia en 2025 frente a Australia.

1:15 p.m. FCF reportó el desplazamiento de la delegación colombiana hasta Nueva York.

2:00 p.m. Daniel Muñoz salió de la concentración de la Selección Colombia por “motivos familiares”, informó la FCF.

Este martes, 18 de noviembre de 2025, la Selección Colombia se juega un amistoso más, ante Australia, en busca de llegar de la mejor forma al Mundial United 2026.

El juego se llevará a cabo desde las 8:30 p.m. en el estadio Citi Field, de New York, en Estados Unidos. Como es habitual Caracol y RCN Televisión tendrán transmisión en vivo.

Selección Colombia celebró ante Nueva Zelanda previo al Mundial 2026 | Foto: Getty Images

La Tricolor viene de lograr una victoria ajustada ante Nueva Zelanda el pasado sábado (2-1), con anotaciones de Gustavo Puerta y Johan Carbonero.

Para esta oportunidad se espera que Néstor Lorenzo haga algunos cambios en la nómina titular que jugó el duelo más reciente en La Florida.

Quienes no saldrían del esquema serían Luis Díaz, James Rodríguez y Jefferson Lerma, columna vertebral del cuadro nacional.

Minuto a minuto:

Así ve el DT de Australia a Díaz, Colombia y compañía

Tony Popovic, entrenador de los australianos, dio su perspectiva de Luis Díaz, Colombia, en general, y calificó el amistoso como su “verdadera prueba”.

“Debemos evitar perder el balón en zonas que puedan perjudicarnos. Será una gran prueba, un gran desafío”, es como califica el mano a mano con Colombia.

Luis Díaz es el jugador a frenar por Australia en el amistoso FIFA de noviembre. | Foto: Getty Images

Sobre las diferencias que espera tengan del juego con Venezuela, con respecto al que vivirán ante la Tricolor, también manifestó: “Colombia será más dura”.