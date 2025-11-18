Australia viene de medirse con Venezuela en la pasada jornada de amistosos FIFA, con la que perdió por la mínima diferencia (1-0).

Para dicha nación fue una primera prueba ante un combinado Conmebol, ya que este martes se verán las caras con Colombia, cuadro de más nivel que la Vinotinto.

Para el entrenador de los oceánicos, Tony Popovic, es una prueba que los acercará al nivel que van a llevar a cabo en la Copa del Mundo.

Allí están seguros de que se enfrentarán a “a los mejores jugadores del mundo en el Mundial”.

Uno de esos pareciera ser Luis Díaz, a quien consideran “por su trayectoria, donde ha jugado (Liverpool, Bayern Múnich, y su destacada actuación con Colombia)”.

Luis Díaz manda un pase sin mirar ante Nueva Zelanda, previo al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Adicionalmente, para el estratega el concepto que tiene del guajiro por lo hecho en Bayern Múnich es que “es un jugador que ha disputado partidos al máximo nivel, 50 o 60 al año”.

Según Popovic, estar de frente a un jugador de élite los prepara para lo que viene: “Eso es a lo que nos enfrentamos. Pero eso es lo que nos espera en junio”.

Así busca parar Australia a Díaz

De acuerdo a lo mencionado por el entrenador, estos le han hecho un estudio a Lucho de sus bondades, y cómo poder frenarlo.

“Conocemos sus puntos fuertes. Sabemos que es un jugador clave para su equipo, con otros dos o tres integrantes que también son fundamentales”, destaca de un par de estrellas más de Colombia.

Sabiendo que el regate y velocidad es la mayor fortaleza del extremo, estos esperan que su plan salga a su favor.

Luis Díaz causó más de un problema a Nueva Zelanda en el amistoso de 2025. | Foto: Getty Images

“Tenemos que intentar, quizás, cortar los pases que le llegan a las zonas donde se siente cómodo. Y es muy fuerte en la transición”, precisan.

Para el entrenador de los australianos, la zona defensiva y su precisión en la toma de decisiones jugarán un papel clave para que no les anoten.

“Sus mejores momentos se dan cuando la defensa se repliega y le pasan el balón, dejándolo mano a mano con el defensor”, asevera.

“Debemos evitar perder el balón en zonas que puedan perjudicarnos. Será una gran prueba, un gran desafío”, es como califica el mano a mano con Colombia.

Sobre las diferencias que espera tengan del juego con Venezuela, con respecto al que vivirán ante la Tricolor, también manifestó: “Colombia será más dura”.

Tony Popovic, entrenador de Australia y rival de Colombia previo al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

“Se espera que sean mejores considerando su plantilla, la calidad de sus jugadores y su posición en las eliminatorias”, anticipó del duelo en Nueva York.

“Son un rival muy fuerte. Venezuela fue buena, dura y difícil para nosotros, pero esta será una verdadera prueba, una que recibimos con los brazos abiertos”, acabó diciendo en rueda de prensa.