Canal para ver en vivo a la Selección Colombia vs. Australia: hubo cambio de horario

La Selección Colombia se enfrentará contra Australia este martes, 18 de noviembre, en el estadio Citi Field de Nueva York. La hora de arranque iba a ser a las 8:00 p.m., pero ahora será a las 8:30 p.m. (hora colombiana). Los canales que transmitirán el juego en vivo serán Caracol y RCN.

Se trata del último juego del año para la Selección Colombia. Llegan al compromiso ante Australia luego de vencer a Nueva Zelanda por 2-1, despertando alegría por el triunfo pero dejando un par de dudas porque fue de manera agónica.

El 2025 fue fructífero para la Selección Colombia, pues cumplió con el gran objetivo trazado desde que Néstor Lorenzo llegó en 2022: volver a clasificar a un Mundial. La Tricolor estará en la cita orbital de 2026, siendo Rusia 2018 su última participación.

Colombia se prepara previo a Australia

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en su web oficial, entregó detalles de lo que han sido las horas previas para el partido del combinado cafetero contra Australia. Revelaron cómo han trabajado.

“El equipo nacional se entrenó este domingo 16 de noviembre, enfocándose en su último encuentro del año contra Australia”, arranca contando la FCF.

Y añaden: “Una parte del grupo se dedicó a actividades de recuperación, mientras que el resto del plantel comenzó la tarde con ajustes en las cargas de trabajo. Esto incluyó ejercicios de movilidad en el gimnasio y rondos de 4 contra 1, así como un ejercicio en medio campo en el que dos equipos se centraron en la posesión del balón y la presión tras la pérdida”.

Ante Nueva Zelanda se aprendió la lección

Al menos así lo interpretó Néstor Lorenzo en rueda de prensa post-partido. Colombia tuvo múltiples chances, pero el cuadro oceánico lo puso sobre las cuerdas, al cierre, con un 1-1 parcial. Johan Carbonero sentenció el 2-1 para La Tricolor y acabó con la zozobra.

“Tenemos que ser más contundentes y saber cerrar los partidos porque en el Mundial no nos pueden pasar este tipo de situaciones. Nueva Zelanda desde lo físico y el juego que nos quiso hacer y complicarnos en algún momento lo logró, nos llegaron dos o tres veces con claridad que lógicamente no me gusta”, dijo Lorenzo, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Néstor Lorenzo analiza lo que fue el cierre de partido ante Nueva Zelanda y hace autocrítica. | Foto: NurPhoto via AFP