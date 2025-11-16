Baja para Néstor Lorenzo de cara al último amistoso de la Selección Colombia en fecha Fifa, el martes 18 de noviembre, ante Australia. Daniel Muñoz abandonó la convocatoria y la Federación dio razones.

“La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares”, escribió la Federación Colombiana de Fútbol en su web oficial.

Daniel Muñoz cierra el 2025 con Selección Colombia

Muñoz no tuvo minutos ante Nueva Zelanda, el pasado 15 de noviembre, en el amistoso que la Selección Colombia ganó por 2-1. Eso quiere decir que se cierra el 2025 para el lateral derecho con La Tricolor.

Daniel fue pieza fundamental para Néstor Lorenzo a lo largo de toda las eliminatorias sudamericanas. Se consolidó como titular y aportó con buenas actuaciones para que el combinado cafetero asistiera a su séptima copa del mundo.

Entre los casi seguros de la Selección Colombia, para el Mundial 2026, está Daniel Muñoz. Ahora, el jugador de 29 años se concentra con Crystal Palace, pues la Premier League no para.

De hecho, Daniel ya venía siendo noticia en las últimas horas, pues sus buenas actuaciones a lo largo de esta temporada lo habrían puesto en el radar de equipos como F.C. Barcelona, PSG y hasta Manchester City de Pep Guardiola.

Daniel Muñoz, figura indiscutible del Crystal Palace inglés. | Foto: Getty Images

El mercado de invierno asoma en Europa y la gran incógnita es si Daniel Muñoz seguirá en Crystal Palace, equipo donde tiene contrato hasta junio de 2028 y donde ya integra los libros dorados.

Lo cierto es que para Lorenzo y la Selección Colombia es fundamental que Muñoz siga teniendo ruedo en lo que queda de la temporada. Es uno de los mejores en su posición, a nivel mundial, y espera reflejarlo en la cita orbital que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá a mediados de 2026.

Daniel Muñoz respondió al presunto interés de Barcelona

El lateral derecho asistió a la rueda de prensa previa al partido ante Nueva Zelanda, junto a Néstor Lorenzo. Allí le indagaron por el presunto interés de Barcelona en él, y Daniel no dudó en responder con firmeza.

¿Arriba a Barcelona? Daniel Muñoz habló en la concentración de Selección Colombia y lo dejó claro. | Foto: Grande: FCF Media / Escudo: F.C. Barcelona