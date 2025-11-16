Suscribirse

Deportes

Santiago Arias reveló disputa con Yerry Mina en el Colombia vs. Nueva Zelanda: la razón no se vio en vivo

Fue en el segundo tiempo, justo en el instante donde James Rodríguez salió sustituido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Deportes
16 de noviembre de 2025, 5:06 p. m.
Yerry Mina y Santiago Arias, titulares con Colombia ante Nueva Zelanda.
Yerry Mina y Santiago Arias, titulares con Colombia ante Nueva Zelanda. | Foto: AFP

Un dato llamativo dejó el partido entre Colombia y Nueva Zelanda, el pasado 15 de noviembre, en Fort Lauderdale. A los 65′ de compromiso, el técnico de La Tricolor, Néstor Lorenzo, decidió sacar a su capitán James Rodríguez.

El volante estrella de la Selección Colombia saludó al público presente, que no dudó en ovacionarlo. Como es el capitán, tuvo que dejarle el brazalete de capitán a algún compañero que siguiera en campo. Las cámaras luego mostraron a Yerry Mina con la franja, pero de fondo a una historia que no se supo a simple vista.

Santiago Arias y Yerry Mina tuvieron disputa por el brazalete de capitán

“Hubo una pequeña disputa entre los dos, siempre de amigos, pero al final le dije que se la pusiera. Al final creo que tener franja o no tener franja no te hace menos líder”, dijo Arias en la zona mixta del Chase Stadium.

Luego, siguió: “Como lo he dicho, obviamente hay líderes dentro del campo, hay líderes fuera, en el camerino... hay líderes en todos los aspectos, pero yo creo que lo importante es siempre apoyarnos, y creo que eso se ha demostrado en esta selección”.

Y Arias, de 33 años, sentenció: “No solo tenemos un capitán, tenemos jugadores de experiencia que están para ayudar a los jóvenes y a todos”.

Tanto Santiago como Yerry son jugadores con proceso continuo en Selección Colombia. Pasan los años y los dos mundialistas siguen entrando en los planes de Néstor Lorenzo. De hecho, muy seguramente, serán tenidos en cuenta de cara al Mundial 2026.

Yerry Mina en el juego de la Selección Colombia ante Nueva Zelanda.
Yerry Mina en el juego de la Selección Colombia ante Nueva Zelanda. Se le observa con el brazalete de capitán. | Foto: Getty Images
Contexto: Carlos Antonio Vélez reaccionó al partido de Selección Colombia con Nueva Zelanda: dardo por Yerry Mina

Más declaraciones en Selección Colombia: Néstor Lorenzo fue autocrítico

Colombia le ganó a Nueva Zelanda, pero no se trató de su mejor partido hasta ahora. De hecho, los cafeteros acabaron sufriendo, pues iban 1-1 y hasta el cierre fue que Johan Carbonero decretó el 2-1 a favor de La Tricolor, en un gol que tiene virtud de él pero también exceso de confianza en los defensores del país oceánico.

Al respecto, y en tono de autocrítica, se refirió el entrenador Néstor Lorenzo en rueda de prensa. De hecho, afirmó que en una Copa del Mundo a Colombia no le pueden pasar ese tipo de situaciones.

“Nos faltó concretar, las llegadas claras que tuvimos, pero son cosas que pueden pasar, tenemos que ser más contundentes y saber cerrar los partidos porque en el Mundial no nos pueden pasar este tipo de situaciones”, dijo Lorenzo, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Néstor Lorenzo saludando al presidente de Fifa, Gianni Infantino, en el juego entre Colombia y Nueva Zelanda.
Néstor Lorenzo saludando al presidente de Fifa, Gianni Infantino, en el juego entre Colombia y Nueva Zelanda. | Foto: Getty Images via AFP
Contexto: Pibe Valderrama, atónito por esto que pasó en el Colombia vs. Nueva Zelanda: “Ahí está la muestra”

Y sentenció: “Nueva Zelanda desde lo físico y el juego que nos quiso hacer y complicarnos en algún momento lo logró, nos llegaron dos o tres veces con claridad que lógicamente no me gusta”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Avanzan las elecciones para presidente en Chile, unos comicios marcados por el temor a la delincuencia y el auge de la derecha

2. EE. UU. anuncia nuevo despliegue de fuerzas militares: portaviones más grande ingresa al Caribe

3. ¿Quién es alias Flypper, segundo cabecilla del Tren de Aragua?; estaba escondido en Cúcuta

4. Daniela Álvarez sufrió grave accidente y habló de angustioso momento que pasó en viaje: “Estuvimos en peligro de muerte”

5. Santiago Arias reveló disputa con Yerry Mina en el Colombia vs. Nueva Zelanda: la razón no se vio en vivo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Santiago Arias Yerry MinaSelección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.