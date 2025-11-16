Llegó la voz autorizada, por parte de un histórico de la Selección Colombia, luego del triunfo tricolor sobre Nueva Zelanda (2-1). Dicho compromiso se llevó a cabo en la noche del pasado sábado, 15 de noviembre de 2025, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida - Estados Unidos).

Se trata de Carlos El Pibe Valderrama, leyenda cafetera absoluta y que hoy, a sus 64 años, opina constantemente sobre las actuaciones de la Selección Colombia. El agónico triunfo sobre Nueva Zelanda no fue la excepción, aunque hubo un detalle que lo dejó sorprendido.

Es bastante común ver a Carlos El Pibe Valderrama acompañando a la Selección Colombia (imagen de 2018). | Foto: Getty Images

Pibe Valderrama, atónito con el acompañamiento de los hinchas a la Selección Colombia

Las cámaras de la transmisión oficial, en el partido de Colombia y Nueva Zelanda, hicieron tomas que reflejaban una inminente realidad: el Chase Stadium estaba absolutamente pintado de amarillo, con la afición de la Selección cafetera ejerciendo prácticamente de local.

El Pibe Valderrama no solo mostró su grata sorpresa, sino que aplaudió a los miles de hinchas que decidieron apoyar al plantel tricolor en suelo estadounidense. Y no solo eso, visualizó ese acompañamiento en el Mundial 2026.

“Me encantó la tribuna”, dijo Elvira Redondo, esposa del Pibe Valderrama, en un video posteado en las redes sociales del exjugador. Ahí le dio cuerda a la leyenda de la selección, y este lanzó: “Ah no, se pasó de calidad”.

Luego, el Pibe siguió: “La hinchada de Colombia se pasa de calidad. Aquí, vamos a estar de locales. Ahí está la muestra, amarillito todo, y el ambiente espectacular. Felicitaciones a los hinchas”.

Jugamos bacano, se está armando el equipo y estamos de local.

¿Qué más se puede pedir?

¡Qué vaina bacana, muchachos! #TodoBienTodoBien pic.twitter.com/qrH8Y7rQ20 — Pibe Valderrama (@PibeValderramaP) November 16, 2025

Gustavo Puerta, la figura para el Pibe Valderrama

Pasaron tan solo dos minutos desde que el árbitro pitó el arranque del partido, y ya Colombia ganaba 1-0. Ese primer tanto fue gracias a Gustavo Puerta, quien tuvo un encuentro soñado con la tricolor.

Pero no solo fue el gol, sino su desempeño en el terreno de juego. Puerta cumplió con sus labores, ayudó al plantel y luego salió sustituido. Para Carlos el Pibe Valderrama, se trató de la figura del compromiso.

“No solamente por el gol, sino por todo el partido que hizo. Y llegó, porque tenía rato que no lo llamaban, cuando lo llamaban no le daban la oportunidad, pero ahorita, vea... le dieron la oportunidad y la aprovechó”, afirmó Valderrama al respecto.

Gustavo Puerta, autor del primer gol de Colombia ante Nueva Zelanda. | Foto: Getty Images