Néstor Lorenzo no calla sobre Jhon Arias y lanza certero mensaje por situación en Wolverhampton
Tiene que ver con el posicionamiento en el campo que Arias ha tenido en el club inglés y cómo puede reflejarse en Selección Colombia.
Jhon Arias está entre los concentrados de la Selección Colombia para la doble fecha eliminatoria de noviembre. El primer reto será ante Nueva Zelanda, y posteriormente harán frente a Australia.
Arias presta sus servicios al Wolverhampton de la Premier League, pero allí no vive su mejor época ni a nivel individual ni a nivel colectivo. Sin embargo, espera despejarse y hacer un buen papel con la Selección Colombia ahora en noviembre.
“En Wolves no está jugando de extremo sino como segundo delantero” - Néstor Lorenzo
Lo cierto es que en la rueda de prensa previa al partido entre Colombia y Nueva Zelanda, Néstor Lorenzo habló sobre la polifuncionalidad de Jhon Arias en Wolverhampton.
Aunque los resultados no se le den a los Wolves, allí tratan de sacarle el mayor provecho a Jhon Arias. Esto se explica en que fue el fichaje más resonado en el último mercado de pases, y que las condiciones del colombiano dan para ello.
“Hace dos años cuando Fluminense salió campeón de América jugaba de extremo derecho, con jugó muchos partidos como extremo, incluso ha cambiado en el trámite de partido de posición, entre volantear o jugar desde atrás. Tiene una capacidad asociativa muy buena, de jugar en cualquiera de la posición o una función determinada complementando al entorno“, arrancó afirmando Lorenzo en declaraciones recogidas por As Colombia.
Finalmente, sentenció: “En Wolves no está jugando de extremo sino como segundo delantero. Jhon es un jugador versátil que vamos a provechar de la mejor manera”.
¿Jhon Arias será titular con Colombia ante Nueva Zelanda? Casi siempre que Jhon Arias es llamado por Néstor Lorenzo a La Tricolor, acaba siendo titular. Ahora bien, resta esperar si el estratega argentino lo pone de arranque o le da minutos luego.
Incluso, puede que Lorenzo se decante por otras opciones que le muestren variantes de cara al Mundial 2026. Jhon es casi que un indiscutido en la lista definitiva para la cita orbital, por lo que Néstor podría mirar otras caras.
“Nosotros cuando elegimos los rivales de los amistosos, tratamos de jugar con rivales que propongan cosas diferentes en intensidad, lo táctico. Australia lo habíamos visto, habíamos jugado con equipos asiáticos y europeos, pero no con equipos de Oceanía“, lanzó Lorenzo.
Y añadió: “Cuando apareció la posibilidad yo quería jugar con un africano que era Nigeria, pero se cayó porque tenía que jugar repechaje, y apareció Australia porque lo de Nueva Zelanda ya estaba hecho. Estos rivales te dan variantes, la Eliminatoria Sudamericana es muy difícil porque todos nos conocemos y jugamos a lo mismo”.