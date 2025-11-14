Se conoció el clasificado 30 al Mundial 2026 a pocos días de finalizar las eliminatorias europeas

Finalista en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022. La Selección Croacia no faltará en el Mundial de Norteamérica 2026, una vez más liderada por Luka Modric, tras ganar este viernes a Islas Feroe (3-1), en lo que fue un verdadero trámite para asegurar el tiquete. Por otra parte, Alemania y Países Bajos dejaron prácticamente sellado su billete al torneo.

El 3-1 le permite a la Selección Croacia ser primera del Grupo L con cuatro puntos de ventaja sobre la República Checa. De esta manera ya no pueden ser alcanzados antes de la última jornada de las Eliminatorias UEFA, sobre el próximo lunes festivo en Colombia.

Tras la victoria, Croacia se une a Inglaterra y Francia en el grupo de clasificados europeos, hasta el momento. Por su parte la derrota de Islas Feroe, tercera con 12 puntos, otorga una plaza de repesca a la República Checa, que aún tiene un partido por jugar contra el modesto equipo de Gibraltar, que será para completar el calendario.

Los jugadores de Croacia celebran el pase al Mundial 2026 en Rijeka. | Foto: AFP

En Rijeka, los croatas se vieron sorprendidos en el primer cuarto de hora de juego por un gol de Geza Turi (16′). Se pensaba lo peor, pero la jerarquía hasta el momento iba a hacer su acto de presencia en la cancha del HNK Stadion.

Croacia es la tercera selección de Europa que clasifica al Mundial 2026

Después, el defensa central del Manchester City, Josko Gvardiol, igualó rápidamente (23′) antes de que Petar Musa (57′) y Nikola Vlasic (70′), quien había entrado en lugar de Modric ocho minutos antes, ampliaran la ventaja y sellaran el 3-1 definitivo.

Desde su independencia de la Federación de Yugoslavia en 1991, Croacia ha participado en tres fases finales de la Copa del Mundo: fue finalista en Rusia 2018, derrotada por Francia, y semifinalista en 1998 (también derrotada por Francia, que sería campeona) y en 2022 (derrotada por Argentina, que se coronaría campeona).

La FIFA registra la clasificación de Croacia al Mundial 2026. | Foto: Pantallazo X: @FIFAWorldCup

Luka Modric, el capitán croata de 40 años y con 193 partidos en su carrera, participará en su quinto Mundial (2006, 2014, 2018 y 2022). Siendo una verdadera leyenda para la historia del fútbol croata. Asimismo, la Selección Croacia agudiza la pelea por entrar al bombo 1 con Alemania, que seguramente clasificará en la última fecha.

Lista completa de los clasificados al Mundial 2026 (14 noviembre 2025)