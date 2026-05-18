Con Modric, Croacia dio la lista de 26 convocados al Mundial 2026: podría jugar contra Colombia

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, anunció este lunes una lista de 26 jugadores para el próximo Mundial, encabezada por el veterano Luka Modric, de 40 años, el principal artífice de los éxitos del país en los últimos años.

Messi escogió a sus favoritos para ganar el Mundial 2026: advirtió posible sorpresa

El actual centrocampista del AC Milan llevó a Croacia, un pequeño país de apenas 3,8 millones de habitantes, al subcampeonato mundial en Rusia 2018 y al tercer puesto en Catar cuatro años después.

A finales de abril, Modric sufrió una fractura del pómulo durante un partido contra la Juventus y tuvo que ser operado, pero el domingo ya se sentó en el banquillo, aunque no llegó a jugar frente al Génova.

“Se está entrenando con una máscara (facial) y va bien. Quizá este parón le haya ayudado”, declaró Dalic a los periodistas en Zagreb sobre su capitán. Y añadió: “Veremos en qué condición está, pero no dudo de él, llegará en buena forma”.

Preguntado por los objetivos del equipo, Dalic, en el puesto desde 2017, señaló que el primer objetivo es superar “un grupo difícil”, con Inglaterra, Panamá y Ghana.

Zlatko Dalić, técnico de Croacia. Foto: ISI Photos via Getty Images

“Tenemos calidad, juventud y experiencia... lo que me da optimismo”, concluyó.

Lista de convocados por Croacia para el Mundial:

Arqueros: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhage/DEN), Ivor Pandur (Hull City/ENG)

Defensas : Josko Gvardiol (Manchester City/ENG), Duje Caleta-Car (Real Sociedad/ESP), Josip Sutalo (Ajax/NED), Josip Stanisic (FC Bayern/GER), Marin Pongracic (Fiorentina/ITA), Martin Erlic (Midtjylland/DEN), Luka Vuskovic (HSV/GER)

: Josko Gvardiol (Manchester City/ENG), Duje Caleta-Car (Real Sociedad/ESP), Josip Sutalo (Ajax/NED), Josip Stanisic (FC Bayern/GER), Marin Pongracic (Fiorentina/ITA), Martin Erlic (Midtjylland/DEN), Luka Vuskovic (HSV/GER) Centrocampistas : Luka Modric (AC Milan/ITA), Mateo Kovacic (Manchester City/ENG), Mario Pasalic (Atalanta/ITA), Nikola Vlasic (Torino/ITA), Luka Sucic (Real Sociedad/ESP), Martin Baturina (Como/ITA), Kristijan Jakic (FC Augsburgo/GER), Petar Sucic (Inter Milan/ITA), Nikola Moro (Bologna/ITA), Toni Fruk (Rijeka)

: Luka Modric (AC Milan/ITA), Mateo Kovacic (Manchester City/ENG), Mario Pasalic (Atalanta/ITA), Nikola Vlasic (Torino/ITA), Luka Sucic (Real Sociedad/ESP), Martin Baturina (Como/ITA), Kristijan Jakic (FC Augsburgo/GER), Petar Sucic (Inter Milan/ITA), Nikola Moro (Bologna/ITA), Toni Fruk (Rijeka) Delanteros : Ivan Perisic (PSV Eindhoven/NED,) Andrej Kramaric (Hoffenheim/GER), Ante Budimir (CA Osasuna/ESP), Marco Pasalic (Orlando City/US), Petar Musa (FC Dallas/US), Igor Matanovic (SC Friburgo/GER)

: Ivan Perisic (PSV Eindhoven/NED,) Andrej Kramaric (Hoffenheim/GER), Ante Budimir (CA Osasuna/ESP), Marco Pasalic (Orlando City/US), Petar Musa (FC Dallas/US), Igor Matanovic (SC Friburgo/GER) Reservas: Lovro Majer (Wolsfburgo/GER), Franjo Ivanovic (Benfica/ES), Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb), Ivan Smolcic (Como/ITA), Karlo Letica (Lausana/SUI), Luka Stojkovic (Dinamo Zagreb), Adrijan Segecic (Portshmout/ENG)

Croacia podría jugar contra Colombia

Colombia está en el grupo K del Mundial 2026 junto con RD Congo, Uzbekistán y Portugal. Por su parte, Croacia está en el grupo L de la competencia junto a Inglaterra, Ghana y Panamá.

Fifa publicó un cuadro con los posibles cruces en dieciseisavos de final, y si tanto Colombia como Croacia acaban segundos de su grupo, se verían en la mencionada ronda.

También señalan que el líder del K podría jugar contra el tercero del D,E,I,J o L, o que el líder el L podría jugar contra el tercero del E,H,I,J o K. Por tanto, hay varias posibilidades de cruce, aunque la más certera sería que ambos acaben segundos.

Cuadro de cruces en el Mundial 2026, publicado por Fifa. Croacia y Colombia se podrían cruzar en dieciseisavos (rojo) si acaban segundos de cada grupo. Foto: Web oficial de Fifa.

Es un escenario bastante posible, tomando en cuenta los rivales que tienen los croatas y colombianos en la fase de grupos. Por tanto, Néstor Lorenzo presta especial atención.

*Con información de AFP