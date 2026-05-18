Así reaccionó la esposa de Gregorio Pernía a la cirugía que se realizó su hija; contó quién la acompañó en el proceso

El pasado sábado, 16 de mayo, Luna Pernía, hija del reconocido actor colombiano Gregorio Pernía, con quien participó en el reality show Así se baila, de Telemundo en 2021, sorprendió a sus seguidores con un video en el que reveló que se había sometido a una cirugía.

Según contó la joven, se trataba de un procedimiento con el que llevaba soñando desde hace un largo tiempo. “Siempre soñé con tener mis senos un poco más grandes”, dijo.

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En la grabación, Luna dejó en evidencia que su decisión tomó por sorpresa a su padre, ya que le informó justo cuando iba de camino al quirófano, según su relato, para poner fin a la “pequeña inseguridad” con la que no quería lidiar más.

Por eso, con la intención de sentirse más cómoda, segura y sobre todo feliz consigo misma y después de “pensarlo mucho”, la joven actriz y bailarina decidió realizarse una cirugía de aumento de senos.

Luego de hacer público el anuncio a través de su cuenta de Instagram, la publicación recibió numerosas reacciones en cuestión de minutos, entre ellas la de su madre, Érika Rodríguez Farfán.

Luna Pernía y Gregorio Pernía Foto: Instagram: @soylunapernia

Con su comentario, más allá de mostrarse sorprendida, como lo hizo Gregorio Pernía, Érika expresó su agradecimiento al cirujano que estuvo detrás de la intervención de su hija y reveló quién acompañó a la joven en este proceso.

“Gracias, doctor Javier @drjaviersoto, por todo ese momento tan bonito que le hicieron pasar a Luna; se sintió como una princesa, y gracias a mi madre @fabiolafarfancastro, que la acompañó en cada instante”, escribió la esposa del actor en la publicación de Luna, que ya acumula más de 55.000 likes.

Reacción de la esposa Érika Rodríguez, esposa de Gregorio Pernía, a cirugía de su hija. Foto: Instagram @soylunapernia

En la descripción de la publicación, la joven afirma que siempre ha sido una mujer agradecida con Dios por el cuerpo que le regaló, por lo que aprendió a quererse, valorarse y entender que la verdadera belleza nace del corazón.

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Sin embargo, también admitió que vivía con una pequeña inseguridad que ocultó durante muchos años, “no porque me sintiera menos, sino porque hay una parte de la vida llamada vanidad, y también es válido querer sentirse más cómoda, más segura y más feliz”, anotó.

Por eso, insistió en que considera que no hay nada de malo en querer verse mejor, “siempre y cuando la decisión nazca del amor propio y no de la necesidad de complacer a los demás”, dejando esto como reflexión a las mujeres que, como ella, sienten ese impulso por realizarse un procedimiento estético, pero aún no se atreven.