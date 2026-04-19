Carmen Villalobos y Gregorio Pernía reaccionan a la muerte de compañeros de ‘Sin senos sí hay paraíso’

La tragedia que golpeó al equipo de Sin senos sí hay paraíso el pasado 18 de abril sigue generando conmoción dentro y fuera del set, pues lo que debía ser una jornada habitual de grabaciones terminó convertido en un episodio de horror en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, luego de que un hombre atacara con arma blanca a varias personas que se encontraban en el lugar.

El hecho dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas el agresor, y varios heridos, según confirmó la Policía Metropolitana.

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La situación no solo paralizó la producción de la cuarta temporada de la exitosa serie de Telemundo, sino que también impactó profundamente a su elenco y equipo técnico, quienes han construido, a lo largo de los años, una relación cercana que trasciende lo laboral.

Actores que han sido parte fundamental del proyecto han recurrido a sus redes sociales para expresar el dolor que les deja esta pérdida.

Telemundo se encuentra realizando la cuarta temporada de la exitosa telenovela. Foto: Telemundo

Una de las primeras en pronunciarse fue Carolina Gaitán, cuyo mensaje rápidamente fue replicado por otros de sus compañeros, entre ellos Carmen Villalobos y Gregorio Pernía, protagonistas de la historia. Ambos actores compartieron palabras cargadas de tristeza, evidenciando el fuerte vínculo que se forma en medio de las largas jornadas de grabación.

Villalobos, quien da vida a Catalina Santana, publicó un extenso mensaje en el que dejó ver la dificultad de asimilar lo ocurrido. En sus palabras, destacó que los equipos de trabajo en producciones de este tipo terminan convirtiéndose en una familia, debido a la cantidad de horas que comparten día a día.

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La actriz confesó que han sido momentos particularmente duros, marcados por una mezcla de emociones, y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas, pidiendo fortaleza para sobrellevar la pérdida.

“Ya todos saben lo que pasó... Para mí han sido horas muy tristes en medio de una alegría... Solo les puedo decir que cuando estamos en un proyecto todos nos volvemos familia. Compartimos más con nuestros compañeros de grabación que con nuestros seres queridos. Son muchas horas diarias viviendo el día a día en un set, bailando, echando chistes, gozando mientras trabajamos en lo que amamos”.

Carmen Villalobos se pronunció tras la muerte de compañeros de set. Foto: Instagram @cvillaloboss

Agregó: “Es muy difícil asimilar todo lo que pasó. Mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos”.

Horas después, la actriz dedicó unas sentidas palabras a una de las víctimas, identificada como Nicolás. A través de una fotografía, lo recordó como una persona llena de luz, con una actitud positiva constante y una energía que iluminaba el set.

“A ti, Nico, que Dios te reciba en su santo reino. Siempre tuviste la mejor actitud y energía. Estoy escribiendo esto y aún no lo puedo creer. Siempre te recordaré como lo que eras, un ser llenito de luz, buena vibra, energía positiva y un alma hermosa. Gracias por el tiempo compartido, por los abrazos y las sonrisas al llegar al set. Te vamos a extrañar muchísimo”, escribió.

Carmen Villalobos se despidió de compañero que falleció tras ser atacado en plena grabación. Foto: Instagram @cvillaloboss

Por su parte, Gregorio Pernía, recordado por su papel de Aurelio Jaramillo, alias Titi, publicó un mensaje breve pero contundente. El actor compartió las palabras: “Silencio en el set. En memoria de los compañeros de Sin senos si hay paraíso que fallecieron hoy”.

El trágico suceso ha dejado una huella imborrable en el equipo de Sin senos sí hay paraíso, una producción que desde su estreno en 2016, se ha consolidado como una de las más exitosas de la televisión latinoamericana y que actualmente continúa conquistando a la audiencia de las plataformas digitales.