Francisco Bolívar, de ‘Sin senos sí hay paraíso’, lanza sorpresivo mensaje tras rumores sobre su salud mental: “Pronto mi verdad”

El nombre de Francisco Bolívar, el actor que interpretó a Jota en Sin senos sí hay paraíso, no ha dejado de sonar desde el pasado 21 de mayo, cuando su colega y amigo Fabián Ríos, alertó a sus seguidores al hacer una publicación pidiendo una oración por él.

Aunque Ríos no dio detalles sobre el motivo por el cual decidió hacer esta particular petición, rápidamente se empezó a especular sobre un presunto problema emocional que estaría atravesando el artista.

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Sin embargo, hasta el momento, Francisco Bolívar no ha confirmado esta versión que tomó fuerza en las plataformas digitales, pero sí ha realizado un par de apariciones a través de sus redes sociales que han dejado inquietos a sus seguidores.

Una de las más recientes es un video en el que se le ve sin camisa y con una sudadera verde haciendo ejercicio con pesas. Esta publicación fue acompañada con el mensaje: “El que no sabe el cuento siempre lo quiere contar. Sau Isnah. ¡Calmémonos TodXs! Monos Peleando Con Monos✨ Estudiémonos TodXs Vagos”.

Al verlo de nuevo retomando sus rutinas, varios usuarios comenzaron a reaccionar enviándole buenos deseos: "Con toda papito, vamos que vamos, abrazote pana”; “Jotica te amamos, te extrañamos, no solo la novela sin ti no es lo mismo, sino nosotros te queremos de vueltas”;“te extrañamos con cariño”; “te esperamos, eres tremendo actor, admiración por tu trabajo”.

No obstante, minutos más tarde, además de expresar su agradecimiento con quienes han estado al tanto de su situación y le han enviado mensajes de apoyo, Francisco Bolívar aseguró que muy pronto saldrá a dar detalles de su verdad.

“Gracias por vernos, no todo es lo que parece y pronto mi verdad”, escribió inicialmente el actor por medio de una publicación realizada a través de su cuenta de Instagram.

Y agregó: “No callen sus voces, siempre mi árbol genealógico ha tenido eterna salud”.

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Este sorpresivo mensaje ha generado gran curiosidad entre sus seguidores, quienes esperan que el actor se pronuncie pronto sobre la preocupación que surgió en torno a su salud mental. Las especulaciones apuntan a que sus dificultades emocionales podrían estar relacionadas con una desilusión amorosa ocurrida en 2019, la cual habría marcado un punto de inflexión en su bienestar emocional.

Lo cierto es que, hasta ahora, esta versión es solo un rumor que surgió por unas declaraciones que Francisco Bolívar dio en aquella época, y por lo que habría sido su repentina ausencia en el set de grabación de la telenovela Sin senos sí hay paraíso.