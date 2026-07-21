Luto en Hollywood: muere famosa actriz de ‘Godzilla vs. Kong’ tras trágico accidente automovilístico

El cine y la comunidad artística internacional están de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz estadounidense Kaylee Hottle, reconocida mundialmente por interpretar al personaje de ‘Jia’ en las producciones de Godzilla vs. Kong y Godzilla y Kong: El nuevo imperio.

La joven, de 18 años, perdió la vida en la madrugada del pasado martes a causa de un accidente de tránsito en el estado de Maryland, Estados Unidos.

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La triste noticia conmocionó a sus seguidores y a la industria cinematográfica, donde Hottle comenzaba a consolidarse como un referente de inclusión para los actores sordos a nivel global.

Fallece Kaylee Hottle, actriz de ‘Godzilla vs. Kong’ Foto: Warner Bros

El deceso de la joven intérprete fue confirmado inicialmente por su padre, Joshua Hottle, a través de una transmisión en vivo mediante Lengua de Señas Americana (ASL, por sus siglas en inglés) en la red social Facebook. Posteriormente, la información fue ratificada a medios estadounidenses como TMZ y la cadena de noticias WBAL-TV de Baltimore.

De acuerdo con reportes preliminares proporcionados por la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick, Maryland, el hecho ocurrió cuando el vehículo en el que Hottle viajaba como pasajera sufrió un accidente de un solo automóvil.

La policía indicó al medio local que el conductor, también un menor de edad, resultó herido en el siniestro y que, según las investigaciones iniciales, el exceso de velocidad habría sido un factor determinante en el evento.

Kaylee Hottle famously known for playing Jia in the ‘Godzilla x Kong’ films has sadly passed away at the age of 18 in a fatal car crash 💔 pic.twitter.com/2dZhsVuvIm — 𝗕𝗼𝗶𝗻𝗸 𝗕𝘂𝘇𝘇 (@BoinkBuzz) July 21, 2026

Por su parte, la Escuela para Sordos de Texas (TSD), institución ubicada en Austin donde Kaylee cursaba su último año de educación secundaria, emitió un comunicado oficial expresando su pesar:

“Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras alumnas de último curso de la TSD, Kaylee Hottle, falleció trágicamente en un accidente de tráfico en Frederick, Maryland.”

En el mismo documento, las autoridades escolares hicieron un llamado a respetar el duelo de la familia y solicitaron evitar la divulgación de especulaciones respecto a las circunstancias exactas del siniestro, las cuales continúan bajo investigación oficial.

Kaylee Hottle, nacida en Atlanta, Georgia, el 1 de mayo de 2007, pertenecía a una familia con varias generaciones de personas sordas. Inició su carrera profesional participando en campañas publicitarias dirigidas a concientizar sobre el apoyo y la integración de la comunidad sorda.

Su gran salto a la fama internacional se produjo en 2021 con el estreno de Godzilla vs. Kong, película producida por Warner Bros. y Legendary Entertainment. En la cinta, Hottle dio vida a ‘Jia’, una niña huérfana de la tribu Iwi que establece un vínculo afectivo y de comunicación a través del lenguaje de señas con el gigantesco primate King Kong.

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Durante la promoción de esa entrega, su compañero de reparto, el actor sueco Alexander Skarsgård, destacó públicamente el talento de la joven debutante en declaraciones recogidas por el medio Junkee:

“Es su primera película y es fascinante lo cómoda que se siente frente a la cámara y lo rápido que toma las indicaciones del director. Ella se roba la película.”

El éxito de su interpretación la llevó a retomar el papel en la secuela de 2024, Godzilla y Kong: El nuevo imperio. Su desempeño en esta producción le valió una nominación al Premio Saturn en la categoría de Mejor Interpretación de una Actriz Joven. Fuera del ámbito cinematográfico, Hottle participó también en un episodio de la serie de televisión Magnum P.I. en 2021.