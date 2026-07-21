Atlético Nacional debuta por lo alto en Copa Betplay y sonríe Lucas González: goles y trámite ante Tigres

Atlético Nacional comienza la defensa del título en la Copa Betplay en la fase de los 16avos de final. Luego de no estar en los grupos por su participación en los playoffs, al club verdolaga le llegó la hora del debut en el segundo torneo del fútbol colombiano que da cupo a la ronda preliminar de la Copa Sudamericana 2027.

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El rival en esta instancia es Tigres, un club de la segunda división que en la previa no contaba con mucho favoritismo ante Atlético Nacional. Por el contrario, el equipo de Lucas González se llenaba de presión para pasar de ronda. El primer tiempo fue más que suficiente para que el Rey de Copas sacara la ventaja necesaria y quedara con un 2-0 en ventaja.

Cabe recordar que Atlético Nacional no puede jugar en el Atanasio Girardot debido a una sanción por parte de la Dimayor en el máximo escenario de Medellín y además tendrá que jugar a puerta cerrada por tres fechas en esta competición. Todo esto por desmanes en la final de la Copa Betplay 2025 ante el DIM.

Es por eso que su localía tuvo que trasladarse al Estadio Cincuentenario de Medellín y así lo tendrá que hacer en los próximos tres partidos que haga de local en este torneo. Vale resaltar que en esta fase el club verdolaga hace de local en el partido de ida.

Lucas González y Alexis Henríquez, nuevo cuerpo técnico de Atlético Nacional Foto: @nacionaloficial

El primer gol de Atlético Nacional cayó al minuto 38 tras una gran asistencia de Kevin Parra para el remate de Juan Manuel Zapata, siendo el primer gol del club verde en este semestre, donde el objetivo no es solamente defender la corona en la Copa, sino sumar la estrella 19 tras la derrota ante el Junior en la final antes del Mundial 2026.

Debut extraordinario de Lucas González

El segundo tanto fue al minuto 45+2 tras una gran asistencia de Edwin Cardona, quien lanzó un centro preciso para que Yeicar Perlaza volara por los aires de Medellín y conectara para un extraordinario cabezazo y así dejar 2-0 el marcador y acercarse a la clasificación a los octavos de final, donde espera el Deportivo Cali.

🏆🟢 ¡SOSTENIDO DE PERLAZA Y GOLAZO DE @nacionaloficial QUE YA VENCE 2-0 A TIGRES!#LACOPAxWIN pic.twitter.com/VIHDMJdiPH — Win Sports (@WinSportsTV) July 21, 2026

Así, González va probando más jugadores y arma su nómina base para las actividades del semestre. Su segundo partido será en el debut en la Liga Betplay, cuando enfrente al Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, donde espera el acompañamiento de su hinchada en el interior del país.