Inesperada reacción de Diana Ángel a la unión del uribismo y el petrismo en votaciones del Senado

La elección de la nueva mesa directiva del Senado dejó una de las escenas políticas más llamativas de los últimos años. En una votación que sorprendió a varios sectores, el Pacto Histórico y el Centro Democrático coincidieron en respaldar la candidatura de Honorio Henríquez a la presidencia, con lo que lograron impedir la llegada de Alfredo Deluque, aspirante impulsado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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El resultado evidenció una alianza circunstancial entre dos fuerzas políticas que históricamente han mantenido profundas diferencias ideológicas.

Tras la votación, el Pacto Histórico explicó las razones de su decisión a través de un mensaje en la red social X. La bancada aseguró que su apoyo no representó un acercamiento político con el uribismo, sino una postura en contra del mandatario electo.

“Que nadie se equivoque. Nuestro voto fue contra Abelardo, contra el fascismo y sus abusos de poder en contra hasta de sus propios ‘aliados’. Seguimos estando en las antípodas del pensamiento con Uribe y el Centro Democrático”, expresó el movimiento político.

En el mismo pronunciamiento, la colectividad manifestó que espera que Honorio Henríquez garantice un ejercicio democrático dentro del Senado y respete el papel de quienes integran la oposición. “Esperamos del nuevo presidente del Senado altura política y garantías para el ejercicio de la oposición. Hoy derrotamos al Tigrillo”, concluyó el mensaje publicado por el Pacto Histórico.

No obstante, este giro político despertó reacciones en miles de personas, que no dudaron en cuestionar o respaldar la decisión del Pacto Histórico. Este fue el caso de Diana Ángel, quien utilizó su cuenta de X para comentar lo sucedido.

La actriz, con su particular estilo, se pronunció en redes sociales, soltando una pregunta al inicio del día: “¿Cómo amanecen los PetroUribistas?”.

Después de esta interrogante, Ángel citó un post en el que calificó como “hermoso” lo sucedido en el Congreso de la República, específicamente en el Senado.