Alerta de ‘spoiler’: se filtra el primer capítulo de ‘Pa’ Seguirte Queriendo’ y se revela la muerte de querido personaje

La franja prime-time de la televisión colombiana suma un nuevo episodio de alta expectativa. A pocas horas del lanzamiento oficial de Pa’ Seguirte Queriendo en el Canal RCN, usuarios en redes sociales reportaron la filtración anticipada y posterior retiro del primer capítulo de la producción en la plataforma de streaming Prime Video, servicio que cuenta con los derechos de distribución de la serie.

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El incidente, registrado horas antes de la emisión oficial en señal abierta programada para las 9:30 p. m., permitió que varios espectadores y creadores de contenido audiovisual accedieran al episodio inaugural. La situación generó una ola de reacciones en redes respecto a las decisiones narrativas de esta secuela, la cual da continuidad a la historia que cautivó a la audiencia en 2020.

El periodista y creador de contenido enfocado en entretenimiento, Carlos Ochoa, fue uno de los primeros en visibilizar el caso a través de sus redes sociales. Según sus declaraciones, el episodio estuvo disponible de manera temporal en el catálogo de la plataforma de streaming, lo que le permitió analizar los primeros minutos de la producción antes de que fuera deshabilitado del servicio.

“Se filtró el primer capítulo de ‘Pa’ Seguirte Queriendo’ en la plataforma Prime Video (...). Ya me lo vi”, afirmó Ochoa en su reseña, donde compartió detalles clave del arranque de la historia.

Entre las novedades narrativas mencionadas por el comunicador, que hasta el momento no han sido confirmadas ni desmentidas por parte del Canal RCN o de Prime Video se destaca un giro trascendental con el personaje de Octavio (interpretado por Luis Eduardo Arango), quien sufriría una falla cardíaca durante una escena.

Según lo expresado por Ochoa, la trama sugiere que dicho personaje podría mantener participaciones posteriores bajo un recurso narrativo especial.

Asimismo, los reportes informales de quienes lograron ver la entrega señalan que la secuela introduce tensiones matrimoniales entre los protagonistas, Mauricio (Sebastián Martínez) y Danny (Julieth Pardau), la llegada de nuevos personajes como la hija de Lorenzo y la evolución de las problemáticas de la vida cotidiana y familiar de sus miembros.

Hanny Vizcaíno interpretó a Isabel en Pa’ Quererte Foto: Instagram @hannyvizcainolu

Pa’ Seguirte Queriendo constituye la continuación directa de Pa’ Quererte, producción de RCN que obtuvo diez premios India Catalina gracias a su aproximación a temas como la paternidad, las dinámicas familiares contemporáneas y el desarrollo personal.

La nueva etapa, ambientada varios años después de los eventos originales, retoma la relación entre Mauricio e Isabel (Hanny Vizcaíno), enfrentándolos a las transformaciones propias de la adolescencia y el paso del tiempo. Bajo la producción ejecutiva de Juan Pablo Posada y Yalile Giordanelli, y la dirección de Israel Sánchez y Lucho Sierra, la producción busca mantener el equilibrio entre el drama cotidiano y la comedia romántica.

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La llegada de esta secuela se da en el marco de una reestructuración de la franja primetime del Canal RCN, la cual busca consolidar su audiencia nocturna combinando el reality MasterChef Celebrity (8:00 p. m.) con producciones de ficción a las 9:30 p. m.

Hastael momento, ni los voceros del canal, ni representantes de la plataforma de streaming han emitido un pronunciamiento que explique si la disponibilidad previa del capítulo correspondió a una falla técnica o a una estrategia en la programación del lanzamiento.