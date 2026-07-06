Giro radical en ‘MasterChef Celebrity’ 2026: la drástica decisión de Jorge Rausch que afecta a los participantes

El reconocido programa de cocina del Canal RCN, MasterChef Celebrity Colombia, se prepara para su edición de 2026 con una transformación significativa en su dinámica de evaluación.

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De acuerdo con los anuncios promocionales emitidos en los canales oficiales de la producción, el jurado adoptará una postura mucho más estricta frente a los platos presentados, eliminando casi por completo los tradicionales gestos de aprobación que caracterizaron a las entregas anteriores. Este nuevo enfoque busca elevar los estándares gastronómicos de la competencia y someter a las celebridades a una presión mayor desde el inicio del certamen.

La principal novedad de la temporada radica en la drástica reducción o eliminación de los famosos “cachetes” de Jorge Rausch, el tradicional gesto con el que el chef colombo-polaco premiaba los platos más destacados y de ejecución impecable. El pasado miércoles 1 de julio, a través de la cuenta oficial del programa en Instagram, Rausch anticipó la noticia en un video promocional: “Esta temporada no habrá más ‘cachetes’”, afirmó entre risas el jurado, dejando entrever que el nivel para obtener una calificación sobresaliente rozará la perfección.

Esta postura es respaldada por los demás miembros del comité evaluador. En un segundo video publicado el lunes 6 de julio, se observó a la presentadora Claudia Bahamón interactuando con los chefs Nicolás de Zubiría y Belén Alonso sobre las quejas de los televidentes respecto a la flexibilidad del programa. Ante esto, De Zubiría manifestó: “Estamos muy suaves, esos retos están muy facilitos”, mientras que Alonso argumentó que es necesario introducir mayores dificultades en esta etapa.

El anuncio de una competencia “más ruda” generó respuestas inmediatas por parte de las celebridades que formarán parte de esta edición, quienes utilizaron sus redes sociales para expresar la tensión que se vive en el set. La presentadora Julieta Piñeres reaccionó con humor al comentar: “¿Cómo así? Yo voy por los cachetes. ¡Ya casi, ya casi!”. Por su parte, la actriz Mariana Mozo no ocultó el estrés que representa el formato: “De los nervios… mejor ni hablamos. Lo que sí les puedo decir es que esta cocina viene con todo”.

Dominica Duque ganó cachete de Jorge Rausch en MasterChef Foto: Instagram de Dominica Duque

Otras figuras, como Luisa Vergara, destacaron la complejidad del reto al afirmar: “De tantas, me invitaron a la temporada más difícil de MasterChef Celebrity Colombia”, una percepción compartida por el creador de contenido Sebastián Villalobos, quien expresó su sorpresa por la restricción relacionada con el distintivo de Rausch.

La exigencia no solo estará enfocada en los platos presentados, sino también en la actitud y la disciplina de los participantes. En otro fragmento de las promociones, Claudia Bahamón hizo un fuerte llamado de atención a los concursantes por la aparente falta de preparación antes de ingresar al programa.

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“Yo les dije que esto no iba a ser fácil... Que estudiaran, que se prepararan, que los retos cada vez son más difíciles. Que ustedes pensaban que acá son celebridades, no; ustedes llegan aquí y dejan de ser celebridades, los tratan común y corriente. Les dije: ‘Esta va a ser la temporada más difícil de todas’”, sentenció la conductora del formato.

Hasta el momento, el Canal RCN no ha confirmado la fecha exacta de estreno para MasterChef Celebrity 2026. No obstante, en diversas redes se especula que el programa ocupará el horario estelar una vez concluyan las transmisiones de la Copa Mundial de la Fifa 2026, consolidando la apuesta del canal por liderar el rating en el segundo semestre del año.