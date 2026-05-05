Novia de Jorge Rausch estalló por incómoda situación sobre su relación y tiró crudas palabras: “Seguro”

Jorge Rausch se consolidó como una de las personalidades más queridas de la gastronomía en Colombia, especialmente por su participación como jurado en MasterChef Celebrity Colombia, programa en el que ha compartido pantalla durante varias temporadas junto a Chris Carpentier y Nicolás de Zubiría. La dinámica entre los tres logró conectar con la audiencia y convertirse en uno de los aspectos más destacados del formato.

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Además de su presencia en televisión, el chef ha construido una destacada trayectoria en el mundo culinario. Su carrera le permitió obtener tres estrellas Michelin, reconocimiento que fortaleció su prestigio dentro y fuera de Colombia, posicionándolo como referente para nuevas generaciones de cocineros.

No obstante, su vida sentimental también ha generado conversación en redes sociales. En varias ocasiones, usuarios han cuestionado la relación que mantiene con Alejandra Rosales, DJ de 33 años con quien sostiene un noviazgo desde hace un tiempo.

Muchos comentarios en redes sociales se han centrado en la diferencia de edad entre ellos y en algunas publicaciones que ha compartido la artista. Ante las recientes críticas después de una publicación del jurado de MasterChef Celebrity, Rosales respondió y envió un mensaje a aquellos que siguen cuestionando su relación.

Un usuario comentó en una publicación del chef que ya quería ver una nueva temporada del reality de cocina, sin celebridades. Esto se refería a la idea original, que se centraba en personas comunes compitiendo por el gran premio.

Lo particular del tema fue que la persona cerró el asunto asegurando que Alejandra Rosales era la hija del famoso, agregando que ya estaba grande.

“No más MasterChef celebridades, necesitamos un MasterChef con gente de a pie que no sea famosa y tu hija está muy grande”, dijo el hombre.

Lo inesperado fue la reacción de la productora musical, quien no se contuvo y estalló por este detalle, lanzando unas palabras certeras.

“Seguro soy más grande que tu ver**”, escribió en una publicación.