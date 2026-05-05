Hermana de Yeison Jiménez reveló frases “inquietantes” del cantante horas antes de su muerte; le mencionó a sus hijos

En un reciente episodio del programa ‘Expediente Final’ de Caracol Televisión, Lina Jiménez, la hermana mayor del cantante Yeison Jiménez, reveló algunas frases “inquietantes” que el artista le expresó horas antes de su muerte, como si hubiera presentido que algo podía ocurrirle en cualquier momento.

De acuerdo con sus declaraciones, ella fue una de las últimas personas que vio con vida a su hermano, ya que estuvo acompañándolo durante su presentación en el municipio de Málaga, Santander, la noche del 9 de enero.

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“Él subiendo las escaleras de la tarima, paró y me dijo: ‘Lina, toca que estos días esté muy pendiente de los niños’”, recordó Lina que, tras su solicitud, se limitó a abrazarlo y a ultimar los detalles para su próximo compromiso al día siguiente, 10 de enero, en Marinilla, Antioquia.

Sin embargo, ese encuentro nunca llegó a concretarse debido a retrasos de último momento que, al parecer, se originaron en una noche en la que no pudo descansar en el hotel por los escándalos de un hombre aparentemente ebrio.

En medio de estos inconvenientes, Lina optó por escribirle al asistente del artista para que le avisara cuando iniciaran el viaje, y así poder salir al mismo tiempo. “Yo me acosté a dormir, cuando me desperté eran las 12 y algo”, señaló.

Aunque pensó que se le había hecho tarde, se tranquilizó un poco cuando vio que nadie la había llamado, por lo que se comunicó enseguida con Yeison, que en su momento le confirmó que ya iban de camino al aeropuerto.

Su respuesta, según su relato, le generó una mezcla de rabia y tristeza debido a que ambos tenían planeado visitar a su abuelo en Manzanares, luego del show que tenía programado en Marinilla ese 10 de enero.

Justo al recordar este momento, Lina Jiménez reveló otra frase “inquietante’ del artista poco antes de su fallecimiento, relacionada con su abuelo y el afán de verlo.

“Él me dijo: ‘Vamos para Marinilla y de ahí nos vamos para Manzanares a ver al abuelo. Yo quiero ver al abuelo antes de que de pronto pase algo y siento que lo tengo que ver’. Me dijo: ‘aunque se puede morir uno primero’”, detalló Lina.

Durante la entrevista, la hermana de Yeison Jiménez hizo otra revelación que sorprendió a muchos, pues según su relato, Yeison Jiménez desde muy joven sentía que el espíritu de la muerte lo perseguía.

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“Estábamos Sonia mi mamá y yo, en la sala de la finca, y yo recuerdo tanto que él se sentó en el piso, porque estaba muy cansado, cuando mi mamá y Sonia salieron él me dijo: ‘Yo me voy a morir muy joven, a mí me persigue el espíritu de la muerte’”, expresó.

Además, Lina Jiménez aseguró que esos presentimientos del artista eran por un episodio que vivió a sus 20 años, luego de una conversación que según Yeison tuvo con un padre. “A mí sí me quedó eso en la cabeza, como muy triste”, afirmó la hermana del fallecido intérprete de música popular.