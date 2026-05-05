Ni RCN ni Win Sports: Javier Fernández, el cantante del gol, revela su nuevo destino tras pasar por la política

Tras un breve periodo alejado de los medios de comunicación para incursionar en la escena política nacional, el reconocido narrador Javier Fernández, ampliamente conocido como el cantante del gol, confirmó su regreso a la radio.

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En la mañana de este martes 5 de abril, se oficializó su incorporación a la mesa de trabajo de Olímpica Stereo en Bogotá, marcando una nueva etapa en su extensa trayectoria profesional.

El regreso de Fernández no se dará en los escenarios habituales de la narración de fútbol en vivo, rol que desempeñó durante años en cadenas como Win Sports y RCN.

Según lo confirmado por la emisora a través de sus canales oficiales, el comunicador se integrará al programa matutino Temprano es más bacano, que se emite diariamente a partir de las 6:00 a. m.

En esta nueva etapa, Fernández asumirá un rol de panelista y analista, no solo abordará la actualidad deportiva, sino temas de interés nacional, aprovechando su formación académica como abogado.

“Estaremos comentando de deportes y de todos los temas de interés para cada uno de nuestros oyentes”, afirmó el narrador durante su presentación, la cual incluyó una dinámica interacción con el equipo actual de la emisora.

La historia de Javier Fernández en los medios de comunicación es una de las más longevas del periodismo deportivo en Colombia.

Aunque hoy es un referente del fútbol, sus inicios se remontan a los 16 años en el baloncesto. Debido a una lesión de tobillo que le impidió jugar un torneo nacional en Villavicencio, recibió la oportunidad de comentar el encuentro por invitación del también narrador William Vinasco, quien en aquel momento vaticinó su éxito en el medio.

Fernández, quien alternó su labor radial con sus estudios de leyes en la Universidad Santiago de Cali, ha pasado por las redacciones de Radio Sutatenza, Radio Súper, Todelar y RCN. Uno de sus hitos más destacados ocurrió en 2014, cuando, según sus propias declaraciones, fue reconocido por la Fifa como uno de los narradores más destacados a nivel global durante la cita mundialista de ese año.

La llegada del cantante del gol a Olímpica Stereo no es un movimiento fortuito. De acuerdo con el comunicador, el proceso de vinculación se gestó durante varios años debido a su estrecha amistad con la familia Char, propietaria de la cadena radial.

Aunque existieron conversaciones previas, compromisos contractuales anteriores y su reciente candidatura al Senado habían postergado su llegada.

Fernández destacó la importancia de la radio en vivo en el contexto digital actual, asegurando que es un medio “insustituible” por su capacidad de acompañar a la audiencia. Su objetivo en esta nueva casa periodística es ofrecer una alternativa de contenido que se aleje de la polarización política y se enfoque en la “energía positiva” y la información veraz.

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El regreso a los medios se produce apenas semanas después de que Fernández participara en la contienda electoral. Tras no obtener una curul en las pasadas elecciones, el comunicador decidió retomar su faceta periodística de tiempo completo.

“Ustedes son nuestra razón de ser a los que trabajamos en los medios de comunicación”, puntualizó Fernández al dirigirse a sus oyentes, reiterando que, aunque su rol será principalmente de panelista, su compromiso con el análisis deportivo permanece intacto.