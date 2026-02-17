Carnaval de Barranquilla

Carnaval de Barranquilla: la fiesta que también mueve la economía

Redacción Economía
17 de febrero de 2026, 5:00 p. m.
Una celebración que impulsa empleo y comercio regional Foto: Guillermo Torres

El Carnaval de Barranquilla no solo es una de las expresiones culturales más importantes de Colombia, también se consolida como un detonante clave del consumo y la actividad económica en la región Caribe.

Durante los días centrales de la celebración, el comportamiento del gasto se intensifica de forma notable. Cifras de Olímpica S.A. muestran que, en menos de una semana, varias categorías concentran más del 60 % de sus ventas mensuales en la ciudad.

Las cervezas y los licores lideran el movimiento, 243.790 unidades vendidas, impulsadas por eventos como el viernes de coronación y los desfiles principales. En algunos casos, estas referencias explican hasta dos tercios del consumo mensual habitual.

Tiroteo en pleno carnaval de Barranquilla deja turistas extranjeros heridos: ataque en discoteca desata pánico y alarma por seguridad

Otro segmento con fuerte dinamismo es el de hidratación y recuperación. Bebidas isotónicas y productos asociados al cuidado físico alcanzan entre el 36 % y el 60 % de sus ventas mensuales durante el Carnaval, reflejando cambios en los hábitos de consumo ligados a jornadas extensas de celebración.

Los pasabocas, aunque con menor volumen, también juegan un papel relevante como complemento del gasto social y cultural. Este patrón de consumo se traduce en empleo y actividad productiva.

En 2025, el Carnaval generó más de 193.000 puestos de trabajo directos e indirectos, reforzando su papel como motor económico regional. Para el comercio formal, la festividad implica una planeación logística anticipada y una lectura precisa de la demanda.

Las mejores imágenes del Carnaval de Barranquilla 2026: colores, danza y alegría

Más allá de las cifras, el Carnaval confirma cómo una tradición cultural puede articular turismo, comercio y empleo, convirtiéndose en una pieza central de la economía urbana del Caribe colombiano.

