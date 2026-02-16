Barranquilla

Tiroteo en pleno carnaval de Barranquilla deja turistas extranjeros heridos: ataque en discoteca desata pánico y alarma por seguridad

Las personas fueron llevadas a un centro médico para atender las heridas.

Redacción Nación
16 de febrero de 2026, 10:06 p. m.
El establecimiento donde se registró el tiroteo el domingo 15 de febrero.
El establecimiento donde se registró el tiroteo el domingo 15 de febrero. Foto: Tomada de El Heraldo - Josefina Villarreal

En medio del carnaval de Barranquilla que se celebra en este momento en la capital del Atlántico, se registró un tiroteo durante el fin de semana que dejó tres heridos. De acuerdo con las autoridades locales, las víctimas son turistas extranjeros que visitaban el país para disfrutar de las fiestas carnavaleras.

El tiroteo ocurrió en el barrio Montecristo, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado domingo, 15 de febrero.

Ante la situación, la policía local llegó de inmediato para atender la emergencia entre la carrera 56 con calle 50, cerca de las 10:10 de la noche. Los turistas heridos fueron trasladados a un centro asistencial cercano.

“Frente a los hechos ocurridos en el barrio Montecristo, donde resultaron lesionadas tres personas de nacionalidad extranjera, la Policía Nacional dispuso de toda su capacidad para que a través de la Seccional Criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se puedan esclarecer los hechos y ubicar a los responsables”, dijo el teniente coronel Belkin Villareal, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en un video difundido en redes sociales.

La policía informó sobre la captura de más de 80 personas durante el fin de semana.
La policía informó sobre la captura de más de 80 personas durante el fin de semana. Foto: adobestock

Testigos de la escena declararon a la prensa local que en el lugar del tiroteo, una discoteca, había música y personas tomando trago como era usual en varios establecimientos durante el carnaval. En un momento, llegó un pistolero al lugar y abrió fuego en contra de los asistentes.

Horror en Cali: hallan otras dos cabezas y restos humanos en bolsas cerca de una planta de tratamiento de agua

La policía identificó más tarde a los extranjeros que resultaron heridos. Se trata de Motte Cyprien Loic, de 20 años y nacionalidad francesa; Teo María Starostenko, de 24 años y nacionalidad italiana, y Jacob Benjamín Sedgwick, de 23 años y nacionalidad inglesa.

Luego de disparar a las personas, el pistolero salió corriendo por las calles y, más adelante, abordó un carro, de acuerdo con los detalles de testigos que recopiló el medio El Heraldo.

crime scene tape with blurred forensic law enforcement background in cinematic tone and copy space
Tres extranjeros de diferentes nacionalidades resultaron heridos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Al mismo tiempo, la policía de Barranquilla presentó un balance de los operativos que llevaron a cabo durante el fin de semana, los dos primeros días del carnaval. De acuerdo con la información, se incautaron 14 armas de fuego y 269 armas blancas; se recuperaron tres vehículos y tres motos robadas en diferentes sectores de la ciudad.

Además, se informó que 82 personas fueron detenidas. Una de esas personas fue capturada mediante una orden judicial, mientras que los demás operativos fueron en flagrancia, por diferentes delitos.

