La infraestructura del estadio Metropolitano ha sido una de las mejores del país, por ello, ha sido la casa de la selección Colombia desde 2011 y fue escogida para acoger la final de la Copa Sudamericana 2026. Para ser la sede de este evento, la CONMEBOL solicita una serie de adecuaciones estructurales, mejoras en la capacidad y modernización de espacios para el público.

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Frente a esto, la administración de Alejandro Char comenzó la instalación de las nuevas graderías del estadio, una de las etapas clave dentro del proceso de modernización del escenario.

Estas nuevas estructuras hacen parte de una intervención más amplia que busca, tanto renovar el estadio, como aumentar su capacidad y mejorar la experiencia de los asistentes. El proyecto contempla una redistribución de espacios en distintas tribunas, lo que permitirá optimizar la ubicación de los espectadores.

Se adelantan las obras en la silletería del recinto, como se observa, los colores serán azul, blanco y rojo. Foto: X @AlejandroChar

Según indicó Char a través de su cuenta de X, ya se han ejecutado componentes estructurales fundamentales para avanzar hacia esta fase: “Ya arrancamos con la instalación de las nuevas graderías del supermetro. Avanzamos en las tribunas de oriental, sur y occidental del estadio, con graderías prefabricadas que transformarán este escenario en uno de los más grandes de Latinoamérica”

“Ya tenemos cimentaciones, columnas racks, trabes, contratrabes y la última pieza, que era la más importante de todas, que es el vestido, la gradería, la nueva gradería del Metropolitano, que va a poder hacer posible que cerca de 17 mil personas más puedan llegar a disfrutar del Metropolitano”, complementó el alcalde.

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Además de la ampliación, el proyecto de modernización apunta a mejorar las condiciones generales del escenario, incorporando criterios de mayor confort y funcionalidad para el público. Según la Alcaldóa, estas intervenciones buscan posicionar el estadio como un espacio más competitivo para albergar eventos deportivos de alto nivel.

Cambio de gramilla en el Metropolitano

En la cancha, los trabajos son igual de intensos. Se adelanta la instalación del sistema de drenaje con capas especiales, filtros y subbases que buscan garantizar mejores condiciones para el juego, incluso en temporada de lluvias.

Adicionalmente, las especificaciones del nuevo césped corresponden a un sistema híbrido con fibras naturales reforzadas con sintéticas, para evitar desniveles e imperfecciones.

Es de tener en cuenta que en la gramilla del Metropolitano se ha realizado una importante inversión, comprada para garantizar durabilidad y por ello se pretende que pueda seguir prestando un servicio a la comunidad en otros sectores de la ciudad.

Poco a poco, el Metropolitano deja atrás su imagen tradicional para convertirse en un escenario renovado. Mientras las graderías comienzan a tomar forma, en Barranquilla crece la expectativa por volver a vivir el fútbol y los grandes eventos en un estadio que promete ser de los mejores.